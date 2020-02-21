Чиновники решили возродить регуляторные песочницы

Предложения о таких экспериментальных режимах – так называемых регуляторных песочницах – доработало Минэкономразвития. «Ведомости» ознакомились с копией документа, который в начале недели министерство повторно внесло в правительство. Ее подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития. Проект рассматривается в правительстве, подтвердил и представитель аппарата правительства.