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Чиновники решили возродить регуляторные песочницы

Участники таких песочниц смогут опробовать новые технологии и придумать для них регулирование
Анна Червонная
Чиновники решили возродить регуляторные песочницы /Евгений Разумный / Ведомости

Компании смогут протестировать новые технологии перед выходом на рынок, а государство – опробовать новое регулирование и оценить возможные риски.

Предложения о таких экспериментальных режимах – так называемых регуляторных песочницах – доработало Минэкономразвития. «Ведомости» ознакомились с копией документа, который в начале недели министерство повторно внесло в правительство. Ее подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития. Проект рассматривается в правительстве, подтвердил и представитель аппарата правительства.

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