ФНС предложит бизнесу электронный кошелек для оплаты налоговых долгов

«Очень долго представление о том, что наша задача – собрать как можно больше налогов, деформировала нашу работу, приводила к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить [налогов], и мешала нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами», – заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на заседании коллегии службы и рассказал о новых инструментах ФНС.