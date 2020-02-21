ФНС предложит бизнесу электронный кошелек для оплаты налоговых долгов
Такой инструмент уже действует для людей
«Очень долго представление о том, что наша задача – собрать как можно больше налогов, деформировала нашу работу, приводила к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить [налогов], и мешала нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами», – заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на заседании коллегии службы и рассказал о новых инструментах ФНС.
Например, об идее распространить на индивидуальных предпринимателей и компании систему выплаты единого налогового платежа. Для этого им нужно создать электронные кошельки, с которых будут списываться недоимки по налогам, объяснил Егоров. Идею поддержал министр финансов Антон Силуанов, поручив ее проработать.
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