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ФНС предложит бизнесу электронный кошелек для оплаты налоговых долгов

Такой инструмент уже действует для людей
Светлана Ястребова Елизавета Базанова
Руководитель ФНС Даниил Егоров ставит на технологии в развитии налоговой службы /TASS

«Очень долго представление о том, что наша задача – собрать как можно больше налогов, деформировала нашу работу, приводила к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить [налогов], и мешала нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами», – заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на заседании коллегии службы и рассказал о новых инструментах ФНС.

Например, об идее распространить на индивидуальных предпринимателей и компании систему выплаты единого налогового платежа. Для этого им нужно создать электронные кошельки, с которых будут списываться недоимки по налогам, объяснил Егоров. Идею поддержал министр финансов Антон Силуанов, поручив ее проработать.

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