Расходы регионов на инфраструктуру резко выросли
Больше всего у Москвы и Сахалинской области
Задачи майского указа – направить больше денег на региональную инфраструктуру, включая ремонт трасс, – начали исполняться. Расходы консолидированного бюджета страны на инфраструктуру выросли почти на 0,2 п. п. до 1,9% ВВП, составили 2,1 трлн руб. по итогам 2019 г., пишут аналитики InfraOne. Таким образом, бюджеты всех уровней потратили на 16,5%, или почти на 300 млрд руб., больше, чем за год до этого.
Почти не стал наращивать расходы федеральный бюджет – рост всего на 2,7% до 470 млрд руб., а в сопоставимых ценах даже меньше, чем год назад, пишет InfraOne. Больше всего увеличили финансирование регионы – их расходы на инфраструктуру выросли сразу на 21% до 1,62 трлн руб.
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