Расходы регионов на инфраструктуру резко выросли

Задачи майского указа – направить больше денег на региональную инфраструктуру, включая ремонт трасс, – начали исполняться. Расходы консолидированного бюджета страны на инфраструктуру выросли почти на 0,2 п. п. до 1,9% ВВП, составили 2,1 трлн руб. по итогам 2019 г., пишут аналитики InfraOne. Таким образом, бюджеты всех уровней потратили на 16,5%, или почти на 300 млрд руб., больше, чем за год до этого.