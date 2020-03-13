Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки
Пока в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) продолжается дискуссия о налогообложении международных технологических корпораций, России стоит поспешить и разработать собственный «цифровой налог», считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет помощник президента Максим Орешкин.
Это поможет защитить бюджет и российские компании в конкурентной борьбе с технологическими гигантами, если странам ОЭСР не удастся договориться, считают эксперты ЦСР. «Появление наднационального регулирования налогообложения таких [цифровых] компаний и распределения налогов между странами, где они работают, неизбежно», – говорил около года назад в интервью «Ведомостям» Орешкин, будучи еще министром экономического развития.
«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. Налог должен удерживаться и при опосредованном использовании данных российских пользователей, например при их продаже или таргетировании рекламы, считает он.
137 стран, присоединившихся к плану борьбы с размыванием налоговой базы (BEPS), решили обязать международные компании платить налоги с доходов от цифровых услуг в странах, где они получают прибыль, а не только по месту их регистрации. Но как именно это сделать, страны еще не решили и собираются разработать механизм к концу 2020 г. Налог придется платить не только IT-компаниям, предупреждал на конференции «Ведомостей» в декабре 2019 г. замруководителя ФНС Алексей Оверчук, в январе назначенный вице-премьером: цифровые услуги сейчас оказывают компании из самых разных секторов, например производители автомобилей.