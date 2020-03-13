Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки

137 стран, присоединившихся к плану борьбы с размыванием налоговой базы (BEPS), решили обязать международные компании платить налоги с доходов от цифровых услуг в странах, где они получают прибыль, а не только по месту их регистрации. Но как именно это сделать, страны еще не решили и собираются разработать механизм к концу 2020 г. Налог придется платить не только IT-компаниям, предупреждал на конференции «Ведомостей» в декабре 2019 г. замруководителя ФНС Алексей Оверчук, в январе назначенный вице-премьером: цифровые услуги сейчас оказывают компании из самых разных секторов, например производители автомобилей.