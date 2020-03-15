Инвестиционные проекты могут остаться в 2020 году без денег
Чиновники могут отложить инвестирование накопленных в фонде национального благосостояния (ФНБ) резервов. До сих пор они рассчитывали с 2020 г. вкладывать примерно по 300 млрд руб. из ФНБ в разные проекты ежегодно. Но о возможном переносе таких инвестиций 13 марта предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с бизнесом. «Цена на нефть сейчас ниже цены отсечения – $42 с небольшим за баррель. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что будут тратиться средства ФНБ», – сказал он. Окончательного решения нет, все зависит от того, превысит ли ликвидная часть ФНБ после сделки по покупке Сбербанка у ЦБ и продажи валюты 7% ВВП, объясняет федеральный чиновник. Инвестирование средств ФНБ будет рассматриваться с учетом необходимых накопленных ликвидных средств, говорит представитель Минфина.
Сейчас по бюджетному правилу власти не накапливают, а продают резервы: нефтегазовые доходы при цене на нефть выше $42,4 за баррель поступают в резервы, а когда цена на нефть опускается ниже, ЦБ продает накопленную в ФНБ валюту. После того как Россия вышла из соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти, цены на нее рухнули ниже цены отсечения бюджетного правила. В ближайшее время они останутся в диапазоне $30–40 за баррель, считают аналитики, опрошенные Reuters. При ценах на нефть около $35 за баррель придется жить достаточно долго, предупреждал Белоусов. А министр энергетики Александр Новак считает, что до $40–45 за баррель цены могут вырасти только во второй половине года.