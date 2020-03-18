Что делать Центробанку с ключевой ставкой
Поддержать российский финансовый рынок или экономику – так описывает дилемму, которую предстоит решить Центробанку, главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. 20 марта совет директоров ЦБ примет решение о ключевой ставке впервые после распространения коронавируса. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина проведет внеплановую пресс-конференцию в режиме онлайн.
Все аналитики, опрошенные Reuters и Bloomberg, прогнозируют, что после шести снижений подряд ЦБ сохранит ставку 6%. Но ситуация в экономике и на финансовых рынках меняется так быстро, что внепланового изменения ставки они ожидают в любой момент. Сам регулятор признавал, что «пока невозможно точно определить всю глубину влияния [коронавируса] на экономику России». В начале недели американская ФРС экстренно снизила ставку на 1 п. п. до 0–0,25% и согласовала с центробанками стран G20 снижение их ставок на 25 б. п.
Но российский ЦБ может столкнуться с необходимостью повышать ставку, замечает Коныгин. В «Основных направлениях денежно-кредитной политики» ЦБ описывал рисковый сценарий как существенное замедление роста мировой экономики с падением цен на нефть до $25 за баррель в 2020 г. и закреплением их в районе $30–35 в 2021–2022 гг. Именно он сейчас реализуется. Нефть Brent 18 марта подешевела на 9,4% до $26 за баррель на 18.30 мск, доллар подорожал на 6% к закрытию торгов во вторник – до 79,96 руб./$.