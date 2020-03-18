Что делать Центробанку с ключевой ставкой

Но российский ЦБ может столкнуться с необходимостью повышать ставку, замечает Коныгин. В «Основных направлениях денежно-кредитной политики» ЦБ описывал рисковый сценарий как существенное замедление роста мировой экономики с падением цен на нефть до $25 за баррель в 2020 г. и закреплением их в районе $30–35 в 2021–2022 гг. Именно он сейчас реализуется. Нефть Brent 18 марта подешевела на 9,4% до $26 за баррель на 18.30 мск, доллар подорожал на 6% к закрытию торгов во вторник – до 79,96 руб./$.