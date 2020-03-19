Власти обнулят импортные пошлины на лекарства и снимут ограничения на них на торгах

Сейчас госпошлина на ввоз лекарств минимальна – 3%, рассказывает председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик. Важнее не обнуление пошлин, а введение «зеленого коридора» на таможне, считает он. Установка правительства верна, государство не бросит старшее поколение если лекарства для них нужно закупать за рубежом, говорит врач-консультант клиники «Новая жизнь», медицинский маркетолог Андрей Вишневский. Мера даже введены с опережением, число случаев заболевших вирусом будет расти и понадобятся аппараты для экстракорпоральной гемоксигинации (насыщение крови кислородом), искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полагает Вишневский. Сейчас еще можно успеть заказать их за рубежом, хотя бы небольшими партиями, говорит он. По его оценкам, во всей России аппаратов ИВЛ порядка 8 000-10 000, в Москве – в лучшем случае 2000, но треть из них может быть нерабочая, на сервисном обслуживании, в разобранном виде, с истекшим сроком службы. Также понадобятся антибиотики, противовирусные и улучшающие метаболизм препараты, иммуномодуляторы и пр., перечисляет он. Госконтракты на закупку лекарств и оборудования на первое полугодие уже прошли, замечает Шуляк. Нужно сделать быструю закупку в резерв всего необходимого, призывает Репик. Или выдать кредиты тем компаниям, которые производят нужные препараты в России, чтобы они увеличили запасы, предлагает он.