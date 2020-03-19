Власти обнулят импортные пошлины на лекарства и снимут ограничения на них на торгах
Правительство предложило сразу несколько мер, чтобы обеспечить страну лекарствами и медизделиями – обнулить ввозные пошлины на них, ввести «зеленый коридор» на таможне для импорта товаров первой необходимости и отменить правило «третий лишний» на государственных торгах. Такие поручения есть в перечне мер, утвержденных правительством 17 марта («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Также правительство будет проверять наличие лекарств, медизделий, средств для дезинфекции и масок в аптеках. Ажиотаж с лекарствами есть, по предварительным оценкам, оборот в аптеках в марте может составить 100%, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
Правило «третий лишний» было введено для поддержки отечественных производителей и локализации производств – государство не может закупать лекарства у иностранных поставщиков, если на торги пришло хотя бы два российских. К 2020 г. чиновники планировали импортозаместить 90% томографов и 50% аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорит эксперт по госзакупкам Дмитрий Тортев. На практике от импорта отказывались трудно и медленно – не разработали правила комплексного оснащения оборудованием медучреждений при импортозамещении, импортной продукции доверяли больше, а доля аффилированных с иностранцами участников закупок из Таможенного союза оставалась высокой, рассказывает он. Доля закупок российских препаратов выросла, но не из-за правила «третий лишний», а преференций российский поставщиков по цене, говорит Шуляк.
Сейчас госпошлина на ввоз лекарств минимальна – 3%, рассказывает председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик. Важнее не обнуление пошлин, а введение «зеленого коридора» на таможне, считает он. Установка правительства верна, государство не бросит старшее поколение если лекарства для них нужно закупать за рубежом, говорит врач-консультант клиники «Новая жизнь», медицинский маркетолог Андрей Вишневский. Мера даже введены с опережением, число случаев заболевших вирусом будет расти и понадобятся аппараты для экстракорпоральной гемоксигинации (насыщение крови кислородом), искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полагает Вишневский. Сейчас еще можно успеть заказать их за рубежом, хотя бы небольшими партиями, говорит он. По его оценкам, во всей России аппаратов ИВЛ порядка 8 000-10 000, в Москве – в лучшем случае 2000, но треть из них может быть нерабочая, на сервисном обслуживании, в разобранном виде, с истекшим сроком службы. Также понадобятся антибиотики, противовирусные и улучшающие метаболизм препараты, иммуномодуляторы и пр., перечисляет он. Госконтракты на закупку лекарств и оборудования на первое полугодие уже прошли, замечает Шуляк. Нужно сделать быструю закупку в резерв всего необходимого, призывает Репик. Или выдать кредиты тем компаниям, которые производят нужные препараты в России, чтобы они увеличили запасы, предлагает он.
Предложенных мер может быть недостаточно, предупреждают Репик и Вишневский. Число пациентов будет расти и мощностей клиник может не хватить, чтобы расположить оборудование нужна площадь, специалисты, инфраструктурные изменения – куда подводить кислород, как распределять вакуум, перечисляет Вишневский. Также нужно упростить регистрацию новых лекарств и медизделий, например, чтобы текст на коронавирус не проходили дополнительные испытания в России, если уже показали надежность за рубежом, продолжает Репик.
Представители Минздрава и правительства не ответили на запросы «Ведомостей».