Бизнесу нужно больше налоговых льгот, чем обещают власти

О необходимости прямой помощи на выплату зарплат и заморозки налоговых платежей говорил и бизнес. Помощь на полгода не спасет, говорил партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков, даже при удачном стечении обстоятельств первые два месяца посещаемость ресторанов будет низкой, компания будет работать в минус, а в следующие три месяца только начнет выполнять обязательства. Бизнес не успеет встать на ноги, чтобы отдать кредит на выплату зарплат, опасался он. Отменить расчет налога на имущество по кадастровой стоимости и хотя бы на год – плату за аренду земли предлагал владелец «Экоофиса» Андрей Ковалев. Инициативы выглядят как попытка переложить проблемы на бизнес, настаивает топ-менеджер аграрной компании. Нужно разработать перечень параметров, чтобы определить компании в критическом положении, которым необходимо в первую очередь оказывать экстренную поддержку, в том числе налоговыми послаблениями, вне зависимости от отрасли, считает Ерасов.