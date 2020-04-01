Бизнесу нужно больше налоговых льгот, чем обещают власти
Правительство получит новые полномочия для борьбы с короновирусом и его последствиями для экономики. Кроме права быстрее распоряжаться бюджетными деньгами, чиновники смогут вводить налоговые послабления для бизнеса на 2020 г. 31 марта такой законопроект прошел второе и третье чтения в Госдуме и был одобрен Советом Федерации.
Согласно законопроекту правительство сможет:
– приостанавливать, отменять или переносить контрольные мероприятия, в том числе налоговые проверки сделок взаимозависимых лиц;
– продлевать сроки выплаты налогов, сборов и страховых взносов, в том числе по специальным налоговым режимам, а также авансовые платежи по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество компаний;
– продлевать сроки подачи налоговых деклараций и отчетности, а также сроки принятия решений о взыскании налогов и сборов;
– вводить новые основания для отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов
Проект также вводит понятие нерабочих дней и приравнивает их к выходным и праздничным дням. Это уточнение позволит отсрочить подачу налоговых деклараций, сроки по которым пришлись именно на период нерабочих дней, объявленных президентом, объясняет руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Например, 30 марта бизнес должен был сдать декларации по налогу на прибыль и имущество за 2019 г., а 31 марта должны были отчитаться компании, пользующиеся упрощенной системой налогообложения.
Самостоятельно менять налоговые ставки или вводить льготы даже на время правительство не сможет. Это адекватное изменение полномочий, которое при этом не разрушит механизм разделения властей, считает Зарипов. Но новые полномочия правительства регламентируют точеные аспекты по процедурам и срокам – они не столь существенные и очень узкие, предупреждает партнер Taxology Алексей Артюх.
Таких мер поддержки недостаточно для бизнеса, уверены юристы и бизнес. Весомой поддержкой могли бы стать сокращение налоговых платежей или их временная отмена, говорит партнер KPMG Андрей Ермолаев.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предлагает отменять на время кризиса страховые взносы, налоги, связанные с зарплатой, а также налоги, налоговая база которых не зависит от экономического цикла – например, на недвижимость. Среди других предложений – снижение или приостановка авансовых налоговых платежей, мораторий на начисление штрафов и пеней, упрощение условий реструктуризации налоговых платежей, быстрый возврат НДС, перечисляют аналитики ОЭСР.
Некоторые страны уже снижают налоговые платежи – например, Кипр снизил на два месяца ставку НДС с 19 до 17%, а Нидерланды – ставку налога на прибыль для тех компаний, которые получат прибыль ниже запланированной. Власти Китая, Малайзии, Греции снизили НДС, а также отраслевые и социальные налоги для отдельных отраслей, говорится в обзоре PwC. Так, Китай временно отменил взносы на медицинское страхование и налоговые платежи для самозанятых работников, говорится в обзоре PwC. Некоторые страны возвращают НДС покупателям, которые не могут погашать потребительские кредиты. Снижение ставки поможет поддержать потребительский спрос, покупательную способность и слабеющую экономику, указывает советник Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов.
Самые распространенные среди других стран меры – отсрочка налоговых платежей. Несмотря на разнообразие экономик, проблемы во всех странах сейчас схожи, поэтому схожи и меры, объясняет партнер PwC Екатерина Лазорина. Во многих странах налоговые каникулы затрагивают и косвенные налоги, а некоторые страны вводят специальные меры – например, Норвегия и Польша допускают вычет убытков, понесенных из-за вируса, из прибыли 2019 г., приводит она пример.
Бизнесу нужны именно налоговые каникулы, как минимум, для наиболее пострадавших отраслей экономики, считает партнер Dentons Василий Марков. Например, отменить НДС на основные продукты и товары первой необходимости, считает он, это помогло бы поддержать потребительский спрос, объясняет он, иначе вслед за его падением сократится и база для расчета НДС и бюджет все равно потеряет доходы.
Идея снизить налоги не обсуждается, знают два федеральных чиновника. Еще до обсуждения снижения страховых взносов для малого и среднего бизнеса чиновники думали о распространении такой меры на всю экономику, но в условиях кризиса это слишком дорого, рассказывает один из них.
Помогло бы и субсидирование части зарплат в дополнение к кредитам на выплату зарплат, предлагает Марков. Пока беспроцентные кредиты на зарплаты по госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса будут выдаваться исходя из минимальной зарплаты, которая намного меньше реальных зарплат. Расчет размера кредита исходя из МРОТа никак предпринимателям не поможет – такая сумма больше похожа на пособие для выживания, жаловалась член правления «Опоры России» Наталия Ушакова.
О необходимости прямой помощи на выплату зарплат и заморозки налоговых платежей говорил и бизнес. Помощь на полгода не спасет, говорил партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков, даже при удачном стечении обстоятельств первые два месяца посещаемость ресторанов будет низкой, компания будет работать в минус, а в следующие три месяца только начнет выполнять обязательства. Бизнес не успеет встать на ноги, чтобы отдать кредит на выплату зарплат, опасался он. Отменить расчет налога на имущество по кадастровой стоимости и хотя бы на год – плату за аренду земли предлагал владелец «Экоофиса» Андрей Ковалев. Инициативы выглядят как попытка переложить проблемы на бизнес, настаивает топ-менеджер аграрной компании. Нужно разработать перечень параметров, чтобы определить компании в критическом положении, которым необходимо в первую очередь оказывать экстренную поддержку, в том числе налоговыми послаблениями, вне зависимости от отрасли, считает Ерасов.
Идею помочь малому и среднему бизнесу с помощью снижения ставки страховых взносов юристы поддерживают, хотя и тут видят риски. По законопроекту страховые взносы для таких предпринимателей снизятся с 30 до 15% (10% будет направляться на пенсионное страхование, 5% – на медицинское и 0% – на социальное). Но пониженная ставка будет применяться только к зарплатам выше минимальной, если сотрудник получает меньше такой суммы, платить с нее нужно, как и раньше, 30%. Льготная ставка начнет действовать уже с 1 апреля 2020 г.
Проблемы могут возникнуть у бизнеса, который по критериям попадает под малый и средний бизнес (к малым предприятиям относятся компании с выручкой до 800 млн руб. и числом сотрудников не более 100, а к средним – 2 млрд руб. и до 250 сотрудников), но не входит в реестр таких компаний, предупреждает Марков. Есть риски и для бюджета – предприниматели могут снова начать искусственно дробить бизнес, чтобы воспользоваться льготами, опасается Зарипов, чтобы избежать этих рисков, нужно более четко описать условия, при которых бизнес может претендовать на платежи по новой ставке. У Федеральной налоговой службы достаточно инструментов, чтобы выявлять дробление, а само снижение ставки – хороший способ поддержки, потому что принцип поддержки прозрачный и легко проверяемый, спорит Марков.