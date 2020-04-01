Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн руб. взносов из-за вируса
Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн руб. страховых взносов, подсчитали эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, описывая разные сценарии кризиса. Это от 2,5 до почти 30% поступлений страховых взносов в 2019 г.
Ежемесячные страховые выплаты в фонды уже начали сокращаться с марта 2020 г., пишут эксперты. На фоне снижения выплат расходы на пособия по безработице, в том числе в связи с его увеличением (с 8000 до 12300 руб.), напротив, растут, при этом возможности компенсировать потери внебюджетных фондов из-за дефицита федерального бюджета (ежегодно трансферт в фонды из него превышает 2 трлн руб.) ограничены, перечисляют риски эксперты Института социальной политики.
В зависимости от того, насколько сильным будет кризис, число работников может сократиться на 2,6-10,2 млн человек. Будет сокращаться и фонд оплаты труда, что приведет к снижению страховых взносов на сумму от 33 до 130 млрд руб. (при сокращении на 5 и 20% соответственно). При этом, если сокращаться будет и число рабочих мест, и фонд оплаты труда параллельно, ежемесячные страховые взносы могут снизиться на сумму от 65 до 260 млрд руб. в зависимости от того, каким будет сокращение — на 5 или 20%.
При самом негативном сценарии – если рынок труда и фонд оплаты труда параллельно сократятся сразу на 20%, а восстановятся только за 9 месяцев, потери социальных фондов могут превысить 2,3 трлн руб. При самом позитивном прогнозе – сокращении рынка труда и фонда оплаты труда только на 5% и восстановлении экономики за три месяца – фонды не получат до 200 млрд руб. При этом еще 15 млрд руб. ежемесячно фонды будут терять из-за снижения ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%.
Компенсировать потери можно разными способами – например, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) или средств от выпуска целевых облигаций Минфина. ФНБ изначально создавался для поддержки социальной системы, напоминает один из соавторов исследования замдиректора Института социальной политики Оксана Синявская. Также можно ввести более гибкий пенсионный возраст для сокращаемых работников – дать им право выйти на пенсию раньше, сохранив при этом фактически накопленные пенсионные права. Или отменить пониженную ставку для относительно высоких зарплат. Сейчас работодатели платят страховые взносы по ставке 30%. Но если зарплата сотрудника превышает 1,29 млн руб. в год, ставка пенсионных взносов с суммы сверх этого порога снижается до 10%, а на социальное страхование – до нуля при зарплате свыше 900 000 руб. Но тогда таких людей нужно стимулировать откладывать на пенсию, предоставив им вычет из НДФЛ, пишут эксперты.
Есть и более радикальные варианты: напрямую финансировать расходы на здравоохранение из федерального бюджета, что приведет к фактическому отказу от обязательного медицинского страхования, или финансировать с помощью бюджета фиксированную пенсионную выплату. Последний вариант чиновники уже обсуждали в 2017 г., когда думали о проведении налогового маневра – снижении ставки страховых взносов при повышении НДС. Перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета не нарушит страховых принципов, так как она не имеет страховой природы, объясняли чиновники финансово-экономического блока. Пенсионные права людей однозначно пострадают при таком варианте, спорил другой чиновник, базовая часть – часть страховой пенсии – станет, по сути, социальной. Сценарий передачи выплат пенсий и пособий федеральному бюджету нецелесообразен, предупреждают и эксперты Института социальной политики, потребуется серьезно пересматривать механизмы и принципы социальной поддержки людей.