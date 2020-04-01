Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн руб. взносов из-за вируса

Компенсировать потери можно разными способами – например, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) или средств от выпуска целевых облигаций Минфина. ФНБ изначально создавался для поддержки социальной системы, напоминает один из соавторов исследования замдиректора Института социальной политики Оксана Синявская. Также можно ввести более гибкий пенсионный возраст для сокращаемых работников – дать им право выйти на пенсию раньше, сохранив при этом фактически накопленные пенсионные права. Или отменить пониженную ставку для относительно высоких зарплат. Сейчас работодатели платят страховые взносы по ставке 30%. Но если зарплата сотрудника превышает 1,29 млн руб. в год, ставка пенсионных взносов с суммы сверх этого порога снижается до 10%, а на социальное страхование – до нуля при зарплате свыше 900 000 руб. Но тогда таких людей нужно стимулировать откладывать на пенсию, предоставив им вычет из НДФЛ, пишут эксперты.