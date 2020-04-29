Российская промышленность погрузилась в депрессию

Но на рынке труда пока не такая катастрофическая ситуация, как показывает опрос. Его данные говорят о намерениях предприятий, то есть отражают панические настроения руководителей предприятий, говорит замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. Такие настроения были и в кризис 2008–2009 гг., и это обнадеживающий признак, поскольку никакого катастрофического прироста безработицы и падения занятости тогда не было, говорит он. Российский рынок труда специфичен, работодатели не любят увольнять работников, предпочитая снижать зарплату или сокращать продолжительность рабочего времени, напоминает Капелюшников. Есть надежда, что и в этот кризис они поступят так же, добавляет он. Кроме того, опасность исходит не от крупных предприятий, а от малых и средних, которые могут просто закрыться, но сколько их будет предсказать сейчас невозможно, все прогнозы об этом сейчас — не более, чем гадание на кофейной гуще, подчеркивает он.