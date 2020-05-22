Возможная череда изоляционных режимов грозит потерей 10% российского ВВП

Пандемия быстро не отступит, а экономическая активность будет следовать за эпидемической ситуацией, предупреждает управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка: нужно учиться жить и работать в режиме «тяни-толкай». В случае реализации именно такого сценария, российский ВВП может упасть на 7-10%. Экономике придется перейти к «контролируемому риску» — открываться и закрываться в зависимости от числа заболевших людей. Продолжительный режим ограничений, в свою очередь, будет приводить к дальнейшему сокращению сферы услуг, ритейла, производства и оптовой торговли, а также падению спроса на недвижимость и товары длительного пользования.