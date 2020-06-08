Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавирусаТакой же серьезный вклад в ее сокращение внесли бы и локальные проблемы стран
Треть снижения мирового ВВП из-за пандемии коронавируса будет вызвано разрушением международных торговых цепочек, пишут авторы исследования Глобальные цепочки поставок во время пандемии, опубликованном Национальным бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER, см. врез). Но даже одностороннее снятие ограничений в крупнейших экономиках поможет увеличить ВВП их торговых партнеров на 6–8%.
Исследователи на примере 64 экономик мира и 33 секторов изучили, как повлияют на мировую экономику нарушения международных связей, вызванные пандемией (количественная модель мирового производства и торговли на данных ОЭСР). Под ограничениями авторы исследования понимают снижение предложения рабочей силы – для каждого сектора экономики они оценили долю работы, которую возможно сделать удаленно, и сопоставили с жесткостью карантинных мер, введенных в конкретной стране. Ущерб от ограничений будет масштабным: экономики выбранных 64 стран могут упасть на 31,2% за время шока, причем треть снижения будет обусловлена именно разрывами глобальных торговых цепочек. Но если бы мировая экономика была менее глобальной, удар по выбранным 64 странам был бы даже сильнее.