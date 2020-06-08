Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Исследователи на примере 64 экономик мира и 33 секторов изучили, как повлияют на мировую экономику нарушения международных связей, вызванные пандемией (количественная модель мирового производства и торговли на данных ОЭСР). Под ограничениями авторы исследования понимают снижение предложения рабочей силы – для каждого сектора экономики они оценили долю работы, которую возможно сделать удаленно, и сопоставили с жесткостью карантинных мер, введенных в конкретной стране. Ущерб от ограничений будет масштабным: экономики выбранных 64 стран могут упасть на 31,2% за время шока, причем треть снижения будет обусловлена именно разрывами глобальных торговых цепочек. Но если бы мировая экономика была менее глобальной, удар по выбранным 64 странам был бы даже сильнее.