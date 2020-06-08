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Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Такой же серьезный вклад в ее сокращение внесли бы и локальные проблемы стран
Екатерина Мереминская
Unsplash

Треть снижения мирового ВВП из-за пандемии коронавируса будет вызвано разрушением международных торговых цепочек, пишут авторы исследования Глобальные цепочки поставок во время пандемии, опубликованном Национальным бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER, см. врез). Но даже одностороннее снятие ограничений в крупнейших экономиках поможет увеличить ВВП их торговых партнеров на 6–8%.

Исследователи на примере 64 экономик мира и 33 секторов изучили, как повлияют на мировую экономику нарушения международных связей, вызванные пандемией (количественная модель мирового производства и торговли на данных ОЭСР). Под ограничениями авторы исследования понимают снижение предложения рабочей силы – для каждого сектора экономики они оценили долю работы, которую возможно сделать удаленно, и сопоставили с жесткостью карантинных мер, введенных в конкретной стране. Ущерб от ограничений будет масштабным: экономики выбранных 64 стран могут упасть на 31,2% за время шока, причем треть снижения будет обусловлена именно разрывами глобальных торговых цепочек. Но если бы мировая экономика была менее глобальной, удар по выбранным 64 странам был бы даже сильнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных