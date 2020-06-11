Коронакризис и диагностированные Марксом болезни капитализма

Из его доказательств изначальной обреченности капитализма трудно составить последовательную картину. Достаточно вспомнить его известные законы падения нормы прибыли и растущего обнищания рабочего класса при капитализме. Мрачные прогнозы Маркса о неизбежном крахе капитализма основаны на убеждении, что капиталисты, движимые «страстью к накоплению», склонны все активнее использовать инновации, позволяющие экономить на издержках. Это приводит, по его мнению, к снижению темпов роста вознаграждения как за капитал, так и за труд. Однако очень сложно представить технический прогресс, неблагоприятно влияющий на прибыль. Это означало бы, что прирост капитала на одного работника одновременно приводил бы к его дальнейшему уменьшению. Блауг называл «фатальной слабостью марксистской теории накопления капитала» утверждение, что «инвестиционная активность иссякает не потому, что было слишком мало трудосберегающих инноваций, а потому, что их было слишком много. Подобный вывод трудно подтвердить в любой конкурентной экономике».