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Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Но российский бизнес вряд ли от этого сильно пострадает
Елизавета Базанова
РИА Новости

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Уведомление о начале разработки такого законопроекта было опубликовано на regulation.gov.ru.

Налоговое соглашение с Мальтой было подписано сравнительно недавно – в 2013 г., а применяться оно начало только с 2015 г. Договор позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 10 и 5% с 15 и 20% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных