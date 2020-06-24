Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с МальтойНо российский бизнес вряд ли от этого сильно пострадает
Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Уведомление о начале разработки такого законопроекта было опубликовано на regulation.gov.ru.
Налоговое соглашение с Мальтой было подписано сравнительно недавно – в 2013 г., а применяться оно начало только с 2015 г. Договор позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 10 и 5% с 15 и 20% соответственно.
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