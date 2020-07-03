В регионах обостряется бюджетный кризис

Спасает ситуацию только то, что дефицит пока концентрируется в богатых регионах, которые могут себе это позволить: почти 80% всего дефицита регионов с отрицательным сальдо – 192 млрд из 245 млрд руб. – приходится на Москву, Московскую область, Татарстан, Свердловскую область и Башкортостан. Но настораживает, что в пуле дефицитных субъектов уже оказались и регионы, которые, испытывая сложности с привлечением денег из-за плохой кредитной истории, напротив, не могут себе позволить увеличивать долг. Например, Хакасия: по итогам 2019 г. ее долг составил 98% собственных доходов, высокий дефицит в январе – мае 2020 г., образовавшийся из-за провала этих доходов, был полностью покрыт за счет бюджетных кредитов. И Хакасия такая не одна.