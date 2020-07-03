В регионах обостряется бюджетный кризис

В регионах обостряется бюджетный кризисЦМАКП оценил состояние региональных бюджетов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустил доклад о состоянии бюджетов российских регионов за январь – май 2020 г. В целом особого беспокойства оно не вызывает – суммарное сальдо субъектных бюджетов около нуля. Но вот от региона к региону баланс существенно разнится – от -13 до +74% расходов за тот же период. Причем уже 40% регионов столкнулись со значительным бюджетным дефицитом – на общую сумму 245 млрд руб.
Спасает ситуацию только то, что дефицит пока концентрируется в богатых регионах, которые могут себе это позволить: почти 80% всего дефицита регионов с отрицательным сальдо – 192 млрд из 245 млрд руб. – приходится на Москву, Московскую область, Татарстан, Свердловскую область и Башкортостан. Но настораживает, что в пуле дефицитных субъектов уже оказались и регионы, которые, испытывая сложности с привлечением денег из-за плохой кредитной истории, напротив, не могут себе позволить увеличивать долг. Например, Хакасия: по итогам 2019 г. ее долг составил 98% собственных доходов, высокий дефицит в январе – мае 2020 г., образовавшийся из-за провала этих доходов, был полностью покрыт за счет бюджетных кредитов. И Хакасия такая не одна.