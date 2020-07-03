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В регионах обостряется бюджетный кризис

ЦМАКП оценил состояние региональных бюджетов
Андрей Шмаров
Хакасия — один из многих регионов с бюджетным дефицитом, которые не могут позволить себе увеличивать долг /PhotoXpress

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустил доклад о состоянии бюджетов российских регионов за январь – май 2020 г. В целом особого беспокойства оно не вызывает – суммарное сальдо субъектных бюджетов около нуля. Но вот от региона к региону баланс существенно разнится – от -13 до +74% расходов за тот же период. Причем уже 40% регионов столкнулись со значительным бюджетным дефицитом – на общую сумму 245 млрд руб.

Спасает ситуацию только то, что дефицит пока концентрируется в богатых регионах, которые могут себе это позволить: почти 80% всего дефицита регионов с отрицательным сальдо – 192 млрд из 245 млрд руб. – приходится на Москву, Московскую область, Татарстан, Свердловскую область и Башкортостан. Но настораживает, что в пуле дефицитных субъектов уже оказались и регионы, которые, испытывая сложности с привлечением денег из-за плохой кредитной истории, напротив, не могут себе позволить увеличивать долг. Например, Хакасия: по итогам 2019 г. ее долг составил 98% собственных доходов, высокий дефицит в январе – мае 2020 г., образовавшийся из-за провала этих доходов, был полностью покрыт за счет бюджетных кредитов. И Хакасия такая не одна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных