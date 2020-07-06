Куда упадет рубль

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), доля нерезидентов среди держателей ОФЗ в июне впервые с прошлого года упала ниже 30%. То есть зарубежные инвесторы сейчас гораздо меньше нуждаются в рублях для покупки ОФЗ и поэтому продают меньше валюты.