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Куда упадет рубль

Против российской валюты слишком много факторов
Максим Рубченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Текущий рост курса доллара – прямое следствие резкого, с 5,5 до 4,5%, снижения ключевой ставки Банком России 19 июня. Это привело к падению доходности ОФЗ и, как следствие, интереса зарубежных инвесторов к российским долговым бумагам. На аукционе 30 июня Минфину удалось продать пятилетних облигаций всего на 20 млрд руб. вместо запланированных 50 млрд.

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), доля нерезидентов среди держателей ОФЗ в июне впервые с прошлого года упала ниже 30%. То есть зарубежные инвесторы сейчас гораздо меньше нуждаются в рублях для покупки ОФЗ и поэтому продают меньше валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных