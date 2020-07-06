Куда упадет рубль

Куда упадет рубльПротив российской валюты слишком много факторов
Текущий рост курса доллара – прямое следствие резкого, с 5,5 до 4,5%, снижения ключевой ставки Банком России 19 июня. Это привело к падению доходности ОФЗ и, как следствие, интереса зарубежных инвесторов к российским долговым бумагам. На аукционе 30 июня Минфину удалось продать пятилетних облигаций всего на 20 млрд руб. вместо запланированных 50 млрд.
По данным Национального расчетного депозитария (НРД), доля нерезидентов среди держателей ОФЗ в июне впервые с прошлого года упала ниже 30%. То есть зарубежные инвесторы сейчас гораздо меньше нуждаются в рублях для покупки ОФЗ и поэтому продают меньше валюты.
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