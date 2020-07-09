Слишком много «газа свободы»Экспорт американского сжиженного газа стал невыгоден
В июне и июле заказчики отказались от поставок 70 партий сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщило Управление энергетической информации минэнерго США (EIA). Кроме того, было отменено 40 поставок, запланированных на август.
«Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ, – констатируется в отчете EIA. – Низкие спотовые цены на природный газ снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам».
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