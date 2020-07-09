Слишком много «газа свободы»

«Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ, – констатируется в отчете EIA. – Низкие спотовые цены на природный газ снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам».