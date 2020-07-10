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Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Эксперты возлагают надежды на деноминацию рубля
Екатерина Шохина
Рубли переплавят на копейки /Андрей Гордеев / Ведомости

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Основным аргументом в пользу такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб., т. е. на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 000 руб. наличных денег.

Как заявил Разуваев «Ведомостям», банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных