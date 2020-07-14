Вирус гонит россиян в деревню

Вирус гонит россиян в деревнюПандемия коронавируса спровоцировала отток населения из больших городов в провинцию. Это может стать долгосрочным трендом
Пандемия коронавируса показала, что российская стратегия территориального развития была ошибочной. Такой вывод следует из нового исследования специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Ядром Стратегии пространственного развития России сейчас является опережающее развитие крупных экономических центров, что в теории позволит изыскать дополнительные ресурсы и для социально-экономического развития геостратегических территорий, а также малых городов и сельских территорий, констатируют специалисты РАНХиГС в своем анализе долгосрочных перспектив развития населенных пунктов России после пандемии COVID-19.
К перспективным крупным центрам экономического роста национального уровня отнесены 20 городских агломераций, каждая из которых должна обеспечивать существенный вклад в экономический рост страны. Всего в России имеется около 40 агломераций, в большинстве из которых численность населения с начала 2000-х гг. устойчиво растет, в то время как численность населения городов с населением менее 100 000 человек стабильно снижается.