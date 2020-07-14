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Вирус гонит россиян в деревню

Пандемия коронавируса спровоцировала отток населения из больших городов в провинцию. Это может стать долгосрочным трендом
Максим Рубченко
Новая ценность – жизнь вне крупных городов /РИА Новости

Пандемия коронавируса показала, что российская стратегия территориального развития была ошибочной. Такой вывод следует из нового исследования специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Ядром Стратегии пространственного развития России сейчас является опережающее развитие крупных экономических центров, что в теории позволит изыскать дополнительные ресурсы и для социально-экономического развития геостратегических территорий, а также малых городов и сельских территорий, констатируют специалисты РАНХиГС в своем анализе долгосрочных перспектив развития населенных пунктов России после пандемии COVID-19.

К перспективным крупным центрам экономического роста национального уровня отнесены 20 городских агломераций, каждая из которых должна обеспечивать существенный вклад в экономический рост страны. Всего в России имеется около 40 агломераций, в большинстве из которых численность населения с начала 2000-х гг. устойчиво растет, в то время как численность населения городов с населением менее 100 000 человек стабильно снижается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных