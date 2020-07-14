Вирус гонит россиян в деревню

К перспективным крупным центрам экономического роста национального уровня отнесены 20 городских агломераций, каждая из которых должна обеспечивать существенный вклад в экономический рост страны. Всего в России имеется около 40 агломераций, в большинстве из которых численность населения с начала 2000-х гг. устойчиво растет, в то время как численность населения городов с населением менее 100 000 человек стабильно снижается.