Мужчины в онлайн-шопинге оказались на 30% расточительнее женщин

Россияне оставляют все больше денег в интернет-магазинах. Пандемия только усилила тренд на переход продавцов из офлайн-розницы в онлайн. И, как показало исследование банка «Русский стандарт», средний чек при покупках в онлайне уже практически вдвое обогнал траты в офлайн-ритейле.