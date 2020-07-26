Мужчины в онлайн-шопинге оказались на 30% расточительнее женщин

Мужчины в онлайн-шопинге оказались на 30% расточительнее женщинСредний чек за покупки в интернете вдвое обошел средний офлайн-чек
Россияне оставляют все больше денег в интернет-магазинах. Пандемия только усилила тренд на переход продавцов из офлайн-розницы в онлайн. И, как показало исследование банка «Русский стандарт», средний чек при покупках в онлайне уже практически вдвое обогнал траты в офлайн-ритейле.
Подсчет операций по банковским картам свидетельствует, что по количеству покупок офлайн-розница все еще опережает интернет-магазины. Но вот средний чек у электронной коммерции заметно выше: 2102 руб. за первое полугодие против 1033 руб.
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