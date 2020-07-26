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Мужчины в онлайн-шопинге оказались на 30% расточительнее женщин

Средний чек за покупки в интернете вдвое обошел средний офлайн-чек
Александра Кошкина
Unsplash

Россияне оставляют все больше денег в интернет-магазинах. Пандемия только усилила тренд на переход продавцов из офлайн-розницы в онлайн. И, как показало исследование банка «Русский стандарт», средний чек при покупках в онлайне уже практически вдвое обогнал траты в офлайн-ритейле.

Подсчет операций по банковским картам свидетельствует, что по количеству покупок офлайн-розница все еще опережает интернет-магазины. Но вот средний чек у электронной коммерции заметно выше: 2102 руб. за первое полугодие против 1033 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных