Количество нарушений при госзакупках резко возросло

При этом сама СП в прошлом году обнаружила более чем в 2 раза нарушений меньше, чем годом ранее, по контрактам в рамках закона № 44-ФЗ. Если в 2018 г. аудиторы выявили 2261 проступок, то в 2019 г. – 839. При этом сумма нарушений уменьшилась не столь значительно – на 19,4% (293,7 млрд и 236,6 млрд руб. соответственно).