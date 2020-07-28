Количество нарушений при госзакупках резко возросло

Количество нарушений при госзакупках резко возрослоПоловина нарушений, выявленных Счетной палатой, связана с коррупцией
Проверяющие органы – Счетная палата (СП), ФАС, Федеральное казначейство и контрольно-счетные органы субъектов – в 2019 г. выявили 112 200 нарушений в сфере госзакупок, что на 9100 больше, чем годом ранее. Таким образом, рост составил 8,8%. Об этом говорится в отчете СП по итогам мониторинга системы государственных и корпоративных закупок.
При этом сама СП в прошлом году обнаружила более чем в 2 раза нарушений меньше, чем годом ранее, по контрактам в рамках закона № 44-ФЗ. Если в 2018 г. аудиторы выявили 2261 проступок, то в 2019 г. – 839. При этом сумма нарушений уменьшилась не столь значительно – на 19,4% (293,7 млрд и 236,6 млрд руб. соответственно).
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