Сбережения россиян растут не от хорошей жизни

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За три месяца (с апреля по июнь) фонд оплаты труда в России сократился почти на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в совместном отчете о состоянии рынка труда «Работа.ру» и «Сберданных». В апреле и мае расходы компаний на зарплаты падали на 6 и 7,6% соответственно, в июне фонд оплаты труда в стране снизился на 4% относительно того же месяца прошлого года, указано в отчете. В марте отчисления компаний на зарплаты еще росли: относительно прошлогоднего показателя они увеличились на 1,7%.

Исследователи подчеркивают, что речь идет не непосредственно о зарплатах, а о фонде оплаты труда. Его сокращение может быть связано как с сокращением персонала, так и со снижением размеров вознаграждений при сохранении численности штата. В целом за весну доходы упали у половины работающего населения страны, говорится в исследовании. С увольнениями и полной потерей заработка столкнулись 2,5% сотрудников. Остальным работодатели сократили выплаты (зарплаты, премии и проч.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных