Сбережения россиян растут не от хорошей жизни

За три месяца (с апреля по июнь) фонд оплаты труда в России сократился почти на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в совместном отчете о состоянии рынка труда «Работа.ру» и «Сберданных». В апреле и мае расходы компаний на зарплаты падали на 6 и 7,6% соответственно, в июне фонд оплаты труда в стране снизился на 4% относительно того же месяца прошлого года, указано в отчете. В марте отчисления компаний на зарплаты еще росли: относительно прошлогоднего показателя они увеличились на 1,7%.