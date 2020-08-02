У Минтранса 5,3 млрд рублей безнадежных долгов

У Минтранса 5,3 млрд рублей безнадежных долговЭто обнаружили аудиторы Счетной палаты
По состоянию на 1 января 2020 г. за Минтрансом числится почти 5,3 млрд руб. дебиторской задолженности, которую невозможно взыскать. Об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 г. в сфере транспорта. Как отмечается в документе, центральный аппарат Минтранса списания долгов в прошлом году не проводил.
Бюджетные средства в 2019 г. были израсходованы министерством на 91,3% – 166,3 млрд руб. А доходы, поступление которых администрирует Минтранс, составили 835,9 млн руб., что в 7,7 раза выше первоначального прогноза поступления средств, но в 2 раза ниже уточненного. При этом причины отклонения от плановых показателей не известны – как отмечает Счетная палата, Минтранс при составлении бюджетной отчетности их не указал.
Частично ситуацию прояснили сами аудиторы: они выяснили, что половина доходов Минтранса (425,5 млн руб.) получена от возврата остатков субсидий, выданных в предыдущие годы. Еще 397,6 млн руб. вернула ГК «Автодор» – это не разрешенные к использованию в 2019 г. средства. Таким образом, собственно доход от деятельности Минтранса за год составил 12,8 млн руб. И потенциальных резервов для его увеличения Счетная палата не выявила.
Аудиторы также установили, что административный регламент Росавиации не соответствует Налоговому кодексу в части госпошлин. Согласно регламенту за выдачу разрешения на бортовые радиостанции пошлина составляет 2000 руб., а за выдачу документа о соответствии требованиям обязательной сертификации в гражданской авиации – 400 руб.
Между тем Налоговый кодекс с 2014 г. предусматривает более внуши-тельные суммы – 3500 и 650 руб. соответственно.
Еще одна причина невыполнения ведомственных планов – долгострои. Так, строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги должны были завершить еще в 2015 г. Но она до сих пор не построена и вряд ли появится хотя бы в этом году. Причиной неожиданной задержки стали судебные тяжбы с жителями 43 жилых домов, которые согласно проекту строительства станции подлежат расселению.
Возвращено в бюджет 2 млн руб., выделенных в 2019 г. на реконструкцию двух контрольно-пропускных пунктов через госграницу в Северной Осетии – Алании (Верхний Ларс) и Дагестане (Яраг-Казмаляр). Причина – Минтранс так и не обеспечил разработку проектно-сметной -документации.
За прошлый год число объектов незавершенного строительства сократилось всего на три и на 1 января 2020 г. составляет 92 объекта. Но при этом стоимость их завершения возросла на 10% до 104,3 млрд руб. (плюс 9,5 млрд руб.).
Одним из самых проблемных проектов для Минтранса стала Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в прошлом году Минтранс выделил ГК «Автодор» 74,5 млрд руб., в том числе более 20 млрд ушло на строительство ЦКАД. Но деньги не решают всех проблем. В частности, проектная документация на возведение двух пусковых комплексов – № 1 и № 5 – оказалась «некачественной». Поэтому понадобились корректировка документов и повторное получение заключений госэкспертизы. А любое затягивание сроков, как указали аудиторы, ведет к увеличению стоимости работ.
Так, в 2019 г. срок строительства пускового комплекса ЦКАД № 4 был продлен на два года, и объем финансирования пришлось увеличить на 2,6 млрд руб. Покрывать эту разницу будет концессионер, который согласно условиям концессионного соглашения вправе потребовать возврата этих денег за счет федерального бюджета. Но в конечном итоге, разумеется, расходы лягут на пользователей автодороги, которым грозит увеличение проездного тарифа.
На организацию доверительного управления автомобильными дорогами Минтранс в марте 2019 г. выделил ГК «Автодор» 47,8 млрд руб., и средства были использованы почти полностью – на 99,9%. Однако плановые работы по капитальному ремонту этих дорог не выполнены: из 85,4 км отремонтировано только 59 км.