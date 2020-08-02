У Минтранса 5,3 млрд рублей безнадежных долгов

Еще одна причина невыполнения ведомственных планов – долгострои. Так, строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги должны были завершить еще в 2015 г. Но она до сих пор не построена и вряд ли появится хотя бы в этом году. Причиной неожиданной задержки стали судебные тяжбы с жителями 43 жилых домов, которые согласно проекту строительства станции подлежат расселению.