Составлен рейтинг доброжелательности налоговых инспекций

Как отмечают составители рейтинга, его главная цель – предоставить компаниям данные о том, чего стоит или не стоит бояться при работе со своей налоговой инспекцией, а также советы бухгалтеров, как снизить риски при общении с налоговиками. Например, в межрайонной ИФНС № 1 по Ярославской области инспекторы редко штрафуют на большие суммы – средняя сумма штрафа на одну компанию там менее 1 руб., тогда как в межрайонной ИФНС № 2 по Чукотскому АО компанию штрафуют в среднем на 13 000 руб. В каких-то регионах и инспекциях более тщательно работают с реестром ЕГРЮЛа, а в каких-то риски покинуть реестр действующих компаний минимален. Разброс по размерам доначислений по итогам выездной проверки очень велик – от 2,7 млн в среднем в Чеченской республике до 82 млн в Липецкой области. Поэтому липецким предпринимателям аналитики советуют ни в коем случае не доводить дело до выездной проверки, а стараться «урегулировать все вопросы в ответах на запросы налоговиков».