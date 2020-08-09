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Составлен рейтинг доброжелательности налоговых инспекций

Эксперты назвали самые безопасные для бизнеса инспекции ФНС в России
Любовь Маврина
Налоговики умеют быть дружелюбными /Антон Вергун / ТАСС

Самыми лояльными к бизнесу налоговыми инспекциями в стране оказались ИФНС № 16 и № 36 Москвы и № 1 по Кемеровской области. Такие данные приводит журнал «Главбух» в своем федеральном рейтинге доброжелательности налоговиков. При подготовке рейтинга эксперты оценили деятельность 814 налоговых инспекций России по 28 параметрам, включая суммы штрафов и начислений по итогам выездных проверок, тщательность проверки достоверности данных из ЕГРЮЛа, количество судебных разбирательств и легкость начисления штрафов инспекцией. «Одни УФНС более успешны, например, в борьбе с незаконными схемами по НДС, другие активно выявляют недостоверные данные в ЕГРЮЛе», – говорит ведущий эксперт журнала «Главбух» Ольга Солдатова.

Как отмечают составители рейтинга, его главная цель – предоставить компаниям данные о том, чего стоит или не стоит бояться при работе со своей налоговой инспекцией, а также советы бухгалтеров, как снизить риски при общении с налоговиками. Например, в межрайонной ИФНС № 1 по Ярославской области инспекторы редко штрафуют на большие суммы – средняя сумма штрафа на одну компанию там менее 1 руб., тогда как в межрайонной ИФНС № 2 по Чукотскому АО компанию штрафуют в среднем на 13 000 руб. В каких-то регионах и инспекциях более тщательно работают с реестром ЕГРЮЛа, а в каких-то риски покинуть реестр действующих компаний минимален. Разброс по размерам доначислений по итогам выездной проверки очень велик – от 2,7 млн в среднем в Чеченской республике до 82 млн в Липецкой области. Поэтому липецким предпринимателям аналитики советуют ни в коем случае не доводить дело до выездной проверки, а стараться «урегулировать все вопросы в ответах на запросы налоговиков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных