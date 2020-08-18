В США растут циклические акции

В США растут циклические акцииАналитики говорят о восстановлении экономики
Лидерами роста в августе стали акции таких компаний, как логистическая FedEx, нефтяная Halliburton и страховая Prudential Financial. Они выросли не менее чем на 11%.
Доходы компаний инфраструктурных секторов экономики (энергетического, транспортного, финансового) меняются строго вслед за изменениями экономической ситуации в целом. А котировки их акций отражают эти изменения (или ожидания таких изменений). Поэтому такие акции называют циклическими (cyclical stocks).
Среди компаний из индекса S&P 500 лидерами в августе стали компании транспортного сектора, акции которых выросли на 8%, и энергетического – плюс 5,5%. При этом компании этих секторов пока еще терпят убытки. Для сравнения: акции технологических компаний индекса S&P 500 выросли с начала августа на 3%, что соответствует росту самого индекса в этот период (3,1%).
Рост циклических акций свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике страны и снимает опасения инвесторов в том, что на рынке в последнее время в основном растут акции, которые подвержены внезапным колебаниям в стоимости, а именно акции крупных технологических компаний. «Нет сомнений в том, что здоровье рынка определяется охватом, – заявил The Wall Street Journal (WSJ) директор по инвестициям фирмы по управлению частным капиталом The Bahnsen Group Дэвид Бансен. – Если индекс растет, но обязан росту лишь нескольким компаниям, это по определению более шаткое положение».
Small-caps vs. blue chips
В 1981 г. экономист Рольф Банц впервые показал, что акции компаний малой капитализации, как правило, приносят инвесторам большую прибыль, чем так называемые blue chips – бумаги самых крупных и надежных компаний. Некоторые экономисты объясняют эту закономерность более высокими рисками, с которыми связано инвестирование в small-caps, другие считают, что дело в систематической переплате инвесторами за громкие имена. Однако в последнее десятилетие small-caps перестали приносить инвесторам привычную прибыль. Как отмечает Financial Times, за 10 лет индекс Russell 2000 вырос лишь на 150%, в то время как S&P 500 – на 203%, а NASDAQ 100 – на 500%. Тенденция сохраняется и сейчас: хотя бумаги small-caps в августе росли быстрее акций компаний из индексов S&P 500 и NASDAQ 100, с начала года они потеряли в цене 5%, в то время как S&P 500 вырос на 4,4%, а NASDAQ 100 – на 28%. Впрочем, такая ситуация сложилась только в США. В Европе, Японии и Австралии small-caps по-прежнему опережают голубые фишки, а в Китае отстают совсем незначительно.
Помимо циклических рост также демонстрируют акции компаний малой капитализации (small-caps, рыночная стоимость – не более $2 млрд). Пример – AMC Entertainment Holdings, крупнейшая в мире сеть кинотеатров. Котировки акций компании подскочили в августе на 37%. Индекс Russell 2000, в который входят 2000 small-caps, вырос с начала августа на 6,6%. А индекс Russell Microcap (рассчитывается по компаниям с рыночной стоимостью не более $300 млн) поднялся за август на 8%. «Инвесторы начинают смотреть не только на сияющие объекты, – заявил WSJ главный стратег по фондовым рынкам консалтинговой фирмы The Colony Group Рич Стейнберг. – Они приглядываются к тусклым в надежде, что те засияют».
Рост циклических акций и акций компаний малой капитализации сопровождается и другими намеками на восстановление экономики США. Как сообщает WSJ, недельный прирост количества безработных на прошлой неделе впервые с марта составил менее 1 млн человек. Спрос на потребительские товары растет, объемы промышленного производства увеличиваются третий месяц подряд. И хотя доходы компаний во II квартале оказались намного ниже показателей прошлого года, более 80% компаний индекса S&P 500 показали доходность выше ожидавшейся. Аналитики Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз индекса S&P 500 на конец года с 3000 до 3600 (сейчас – 3384).