В США растут циклические акции

Small-caps vs. blue chips

В 1981 г. экономист Рольф Банц впервые показал, что акции компаний малой капитализации, как правило, приносят инвесторам большую прибыль, чем так называемые blue chips – бумаги самых крупных и надежных компаний. Некоторые экономисты объясняют эту закономерность более высокими рисками, с которыми связано инвестирование в small-caps, другие считают, что дело в систематической переплате инвесторами за громкие имена. Однако в последнее десятилетие small-caps перестали приносить инвесторам привычную прибыль. Как отмечает Financial Times, за 10 лет индекс Russell 2000 вырос лишь на 150%, в то время как S&P 500 – на 203%, а NASDAQ 100 – на 500%. Тенденция сохраняется и сейчас: хотя бумаги small-caps в августе росли быстрее акций компаний из индексов S&P 500 и NASDAQ 100, с начала года они потеряли в цене 5%, в то время как S&P 500 вырос на 4,4%, а NASDAQ 100 – на 28%. Впрочем, такая ситуация сложилась только в США. В Европе, Японии и Австралии small-caps по-прежнему опережают голубые фишки, а в Китае отстают совсем незначительно.