Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнесаОтложенные долги по кредитам и налогам могут разорить до 40% российских компаний
40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного сотрудниками экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В опросе приняли участие владельцы 1035 компаний из 85 регионов. 20% опрошенных представляли сферу непродовольственной торговли, 10% – обрабатывающих производств, 9% – девелоперов, 7% – туриндустрию, 7% – сферу общественного питания и др.
Оказалось, что почти половина предпринимателей (46%) отмечают ухудшение финансовых показателей, а 26% оценивают свое положение как «кризис» или «катастрофу». Главная проблема – спрос, который упал и пока не восстанавливается. Так, 56% опрошенных заявили, что спрос на их продукцию упал в 2 раза и больше. А еще 25% – что он упал впятеро.