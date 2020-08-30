Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Оказалось, что почти половина предпринимателей (46%) отмечают ухудшение финансовых показателей, а 26% оценивают свое положение как «кризис» или «катастрофу». Главная проблема – спрос, который упал и пока не восстанавливается. Так, 56% опрошенных заявили, что спрос на их продукцию упал в 2 раза и больше. А еще 25% – что он упал впятеро.