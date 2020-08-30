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Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Отложенные долги по кредитам и налогам могут разорить до 40% российских компаний
Екатерина Шохина
Отложенный спрос исчерпал себя /Евгений Разумный / Ведомости

40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного сотрудниками экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В опросе приняли участие владельцы 1035 компаний из 85 регионов. 20% опрошенных представляли сферу непродовольственной торговли, 10% – обрабатывающих производств, 9% – девелоперов, 7% – туриндустрию, 7% – сферу общественного питания и др.

Оказалось, что почти половина предпринимателей (46%) отмечают ухудшение финансовых показателей, а 26% оценивают свое положение как «кризис» или «катастрофу». Главная проблема – спрос, который упал и пока не восстанавливается. Так, 56% опрошенных заявили, что спрос на их продукцию упал в 2 раза и больше. А еще 25% – что он упал впятеро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных