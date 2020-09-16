Импорт от налогов не уйдет

Импорт от налогов не уйдетКонтроль уплаты НДС станет главной задачей новой системы фискального мониторинга
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы прослеживаемости (НСП) движения товаров, запуск которой станет ключевым шагом к запуску системы фискального мониторинга в ЕАЭС. Решение о создании такой системы было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 4 сентября. «Предполагается, что система фискального мониторинга будет встроена в общую систему мониторинга взаимной торговли наряду с системой прослеживаемости и маркировки», – сообщило правительство РФ по итогам заседания комиссии.
Сейчас в ЕАЭС приняты решения о двух инструментах прослеживаемости движения товаров: с помощью маркировки, а также с использованием сведений из документов, сопровождающих оборот товаров. В России уже действуют обе. Система маркировки позволяет прослеживать по кодам Data Matrix и российские, и импортные товары от производителя до магазинной кассы. Документальная система пока работает в виде эксперимента и обеспечивает прослеживаемость только импортных немаркируемых товаров. Она действует в отношении 10 товарных групп: бытовых холодильников и морозильников, стиральных и сушильных машин, телевизоров, мобильных телефонов и др.