Импорт от налогов не уйдет

Сейчас в ЕАЭС приняты решения о двух инструментах прослеживаемости движения товаров: с помощью маркировки, а также с использованием сведений из документов, сопровождающих оборот товаров. В России уже действуют обе. Система маркировки позволяет прослеживать по кодам Data Matrix и российские, и импортные товары от производителя до магазинной кассы. Документальная система пока работает в виде эксперимента и обеспечивает прослеживаемость только импортных немаркируемых товаров. Она действует в отношении 10 товарных групп: бытовых холодильников и морозильников, стиральных и сушильных машин, телевизоров, мобильных телефонов и др.