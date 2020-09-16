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Импорт от налогов не уйдет

Контроль уплаты НДС станет главной задачей новой системы фискального мониторинга
Любовь Маврина
Уклоняться от уплаты таможенных платежей станет намного сложнее /Андрей Махонин / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы прослеживаемости (НСП) движения товаров, запуск которой станет ключевым шагом к запуску системы фискального мониторинга в ЕАЭС. Решение о создании такой системы было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 4 сентября. «Предполагается, что система фискального мониторинга будет встроена в общую систему мониторинга взаимной торговли наряду с системой прослеживаемости и маркировки», – сообщило правительство РФ по итогам заседания комиссии.

Сейчас в ЕАЭС приняты решения о двух инструментах прослеживаемости движения товаров: с помощью маркировки, а также с использованием сведений из документов, сопровождающих оборот товаров. В России уже действуют обе. Система маркировки позволяет прослеживать по кодам Data Matrix и российские, и импортные товары от производителя до магазинной кассы. Документальная система пока работает в виде эксперимента и обеспечивает прослеживаемость только импортных немаркируемых товаров. Она действует в отношении 10 товарных групп: бытовых холодильников и морозильников, стиральных и сушильных машин, телевизоров, мобильных телефонов и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных