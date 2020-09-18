Правительство планирует триллионную эмиссию инфраструктурных облигаций

На текущий момент ставки по инфраструктурным облигациям могут составлять 5–7%, считает Дремин. «Обычно по ним предусмотрен плавающий купон, привязанный к инфляции или к учетной ставке ЦБ. Например, учетная ставка плюс 2%, – уточняет он. – Но это не так уж плохо для инвесторов при условии надежности бумаг». Однако директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что даже госучастие не сможет вселить уверенность в инвесторов, что проект будет реализован – тем более в срок. «У государства растет госдолг, бюджет не сходится, множество проблем. Все прекрасно понимают, что, если денег на более значимые статьи расходов будет не хватать, государство остановит начатые инфраструктурные проекты, – считает Николаев. – Но вполне возможно, инвесторы все же найдутся, и даже частные, если им на то укажет высокопоставленный чиновник».