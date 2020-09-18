Правительство планирует триллионную эмиссию инфраструктурных облигаций

Правительство планирует триллионную эмиссию инфраструктурных облигацийОни нужны для финансирования строительства дорог и жилья
Правительство планирует выпустить инфраструктурные облигации на 1 трлн руб., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Это позволит компенсировать сокращение бюджета и финансирования национальных программ, а также сохранить объемы строительства», – пояснил он. Как ранее отмечал вице-премьер, в связи с коронавирусом и риском недополучения налогов бюджет на 2021–2023 гг. будет сокращен на 10%. «За счет инфраструктурных облигаций мы можем финансировать и инженерную инфраструктуру, и транспорт, и социальную [инфраструктуру], программы комплексного развития», – отметил он.
В ближайшие годы на строительство дорог с помощью облигаций «Автодора» планируется привлечь 500 млрд руб. Еще около 300 млрд руб. будет привлечено в проекты жилищного строительства с помощью Дом.РФ в качестве оператора. А выпуск облигаций на 200 млрд руб. через ВЭБ даст возможность осуществить финансирование строительства коммунальной и транспортной инфраструктуры в городах.
На конец 2019 г. на российском рынке концессионных облигаций в обращении находилось 32 выпуска таких бумаг суммарным объемом 91,9 млрд руб. За прошлый год состоялось только три новых эмиссии, а общий объем рынка увеличился всего на 5,6%. Триллионная эмиссия на этом фоне выглядит принципиальным шагом в развитии рынка.
В пресс-службе Дом.РФ «Ведомостям» сообщили, что выпуск облигаций планируется «для привлечения денег на обеспечение земельных участков под жилищное строительство магистральными инженерными сетями, а также для строительства социальной и транспортной инфраструктуры». Дом.РФ создаст специализированное общество проектного финансирования (СОПФ) и будет организовывать выпуск его облигаций на фондовом рынке. Средства от размещений будут направляться на финансирование инфраструктуры – либо застройщикам в виде инфраструктурных займов, либо субъектам РФ путем выкупа их собственных облигаций со стороны СОПФ. «Облигации будут с высоким кредитным качеством по привлекательным для инвесторов ставкам», – подчеркнули в Дом.РФ.
В мире инфраструктурные облигации, как правило, представлены в виде муниципальных целевых облигаций и корпоративных инфраструктурных облигаций. Почти все крупные инфраструктурные проекты в США, Канаде, Австралии и других странах осуществляются за счет revenue bonds – облигаций, выпускаемых под конкретный проект и обеспеченных конкретным источником дохода. Для реализации проекта обычно создается компания, которая занимается строительством объекта инфраструктуры – дороги, электростанции, стадиона и т. д., а потом эксплуатирует его и с полученных доходов расплачивается с владельцами облигаций. Поскольку инфраструктура – объект социально значимый и низкомаржинальный, в таких проектах, как правило, участвуют федеральные или местные власти. Главная их роль – гарантировать платежи по облигациям даже в том случае, если проект испытывает проблемы с окупаемостью. Кроме того, именно государство или местная власть являются собственниками построенного объекта.
В конце августа 2020 г. президент Владимир Путин рекомендовал правительству «аккуратно развивать» использование инфраструктурных облигаций. «Конечно, это очень хороший инструмент, его аккуратно, но надо использовать, расширять его использование», – говорил он. По словам Путина, это нужно делать «спокойно, с обеспечением устойчивости, стабильности и прозрачности всего процесса».
Фактически сейчас на рынке уже есть облигации, которые по сути являются инфраструктурными, говорит заместитель гендиректора «Алор брокера» Максим Дремин. «Почти все они выпущены для финансирования крупных концессионных проектов – «Главная дорога», Северо-Западная концессионная компания, «Западный скоростной диаметр» и др. Эти облигации в основном выкупались негосударственными пенсионными фондами и крупными банками с госучастием. Только эти инвесторы могут позволить себе инвестиции в объемах, предполагаемых такими проектами», – объясняет Дремин.
При этом, указывает он, в России, как правило, инвестиции в облигации для создания инфраструктурных объектов осуществляют инвесторы, которые непосредственно эти объекты и реализуют, т. е. одновременно являются их крупными владельцами – напрямую или через аффилированные структуры. «Это логично – ключевой инвестор всегда хочет контролировать столь масштабные инвестиции и иметь прямое влияние на проект», – считает он.
Теоретически, по мнению Дремина, новыми выпусками облигаций могут заинтересоваться и крупные иностранные инвесторы, особенно в лице различных окологосударственных фондов, например таких, как Суверенный фонд Катара. «Расширение круга инвесторов возможно за счет предоставления по таким выпускам государственных гарантий на уровне правительства России, в этом случае, скорее всего, такие бумаги могут быть интересны крупным негосударственным зарубежным фондам прямых инвестиций, имеющим в своем портфеле аллокацию на РФ», – говорит Дремин.
Привлечение частных инвесторов к покупке инфраструктурных облигаций пока малореально, так как ликвидность бумаг невысока», – считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. «Впрочем, если имя эмитента облигаций будет на слуху, то определенный рост спроса возможен», – добавляет она. Главные проблемы в этой сфере, по ее мнению, «отсутствие в законодательстве о рынке ценных бумаг понятия инфраструктурных облигаций, а также часто невысокая известность эмитентов облигаций за пределами регионального уровня». Привлечь инвесторов можно было бы высокой доходностью, но в условиях, когда ключевая ставка составляет всего 4,25% и падают проценты по кредитам банков, занимать дорого на открытом рынке не имеет большого смысла, подчеркивает Мильчакова.
На текущий момент ставки по инфраструктурным облигациям могут составлять 5–7%, считает Дремин. «Обычно по ним предусмотрен плавающий купон, привязанный к инфляции или к учетной ставке ЦБ. Например, учетная ставка плюс 2%, – уточняет он. – Но это не так уж плохо для инвесторов при условии надежности бумаг». Однако директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что даже госучастие не сможет вселить уверенность в инвесторов, что проект будет реализован – тем более в срок. «У государства растет госдолг, бюджет не сходится, множество проблем. Все прекрасно понимают, что, если денег на более значимые статьи расходов будет не хватать, государство остановит начатые инфраструктурные проекты, – считает Николаев. – Но вполне возможно, инвесторы все же найдутся, и даже частные, если им на то укажет высокопоставленный чиновник».