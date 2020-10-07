Банки готовы принять удар второй волны пандемии

Банки готовы принять удар второй волны пандемииПотери будут большими, но не критичными для финансовой системы в целом
Банковская система готовится принять удар второй волны коронакризиса, усвоив уроки прошедшей весны. «Российский банковский сектор благодаря усилиям Банка России подошел к текущему кризису в хорошей форме в отличие от кризиса в 2014–2015 гг., – считает Ирина Носова, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. – Примерами могут служить и макропруденциальный буфер, и относительно высокая достаточность капитала. В худшем из сценариев при прочих равных условиях достаточность капитала может снизиться до уровня чуть больше 10%. При минимуме 8% это достаточно неплохо».
По словам Носовой, 86% опрошенных АКРА в августе кредитных организаций использовали предложенные ЦБ послабления, а около 70% воспользовались послаблением, касающимся непризнания реструктурированными тех ссуд, условия которых были изменены в целях досоздания резервов. По ее мнению, это свидетельствует о том, что российские банки нуждаются в продлении, а возможно, и в расширении мер государственной поддержки, так как мы уже переживаем вторую волну кризиса. «Мы уже в ней, но еще не на гребне. Какова будет глубина кризиса, пока не понятно, но точно известно, что негативный эффект на экономику напрямую будет зависеть от того, какие ограничительные меры будут приниматься правительством», – отмечает Носова.