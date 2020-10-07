Банки готовы принять удар второй волны пандемии

По словам Носовой, 86% опрошенных АКРА в августе кредитных организаций использовали предложенные ЦБ послабления, а около 70% воспользовались послаблением, касающимся непризнания реструктурированными тех ссуд, условия которых были изменены в целях досоздания резервов. По ее мнению, это свидетельствует о том, что российские банки нуждаются в продлении, а возможно, и в расширении мер государственной поддержки, так как мы уже переживаем вторую волну кризиса. «Мы уже в ней, но еще не на гребне. Какова будет глубина кризиса, пока не понятно, но точно известно, что негативный эффект на экономику напрямую будет зависеть от того, какие ограничительные меры будут приниматься правительством», – отмечает Носова.