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Банки готовы принять удар второй волны пандемии

Потери будут большими, но не критичными для финансовой системы в целом
Елена Ведерина
Евгений Разумный / Ведомости

Банковская система готовится принять удар второй волны коронакризиса, усвоив уроки прошедшей весны. «Российский банковский сектор благодаря усилиям Банка России подошел к текущему кризису в хорошей форме в отличие от кризиса в 2014–2015 гг., – считает Ирина Носова, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. – Примерами могут служить и макропруденциальный буфер, и относительно высокая достаточность капитала. В худшем из сценариев при прочих равных условиях достаточность капитала может снизиться до уровня чуть больше 10%. При минимуме 8% это достаточно неплохо».

По словам Носовой, 86% опрошенных АКРА в августе кредитных организаций использовали предложенные ЦБ послабления, а около 70% воспользовались послаблением, касающимся непризнания реструктурированными тех ссуд, условия которых были изменены в целях досоздания резервов. По ее мнению, это свидетельствует о том, что российские банки нуждаются в продлении, а возможно, и в расширении мер государственной поддержки, так как мы уже переживаем вторую волну кризиса. «Мы уже в ней, но еще не на гребне. Какова будет глубина кризиса, пока не понятно, но точно известно, что негативный эффект на экономику напрямую будет зависеть от того, какие ограничительные меры будут приниматься правительством», – отмечает Носова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных