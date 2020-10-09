Правительство запускает механизм защиты капиталовложений

В рамках реализации этой идеи премьер подписал два постановления правительства. Первое утверждает правила заключения СЗПК с инвесторами, второе определяет порядок выплаты различных компенсаций на строительство дополнительной инфраструктуры – транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем. Кроме того, за счет бюджетных средств будут возмещаться расходы организаторов проекта на выплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным займам, привлеченным на инвестиционные цели. «Расходы будут компенсироваться, когда государство начнет получать налоги от эксплуатации новой инфраструктуры, – уточнил министр экономического развития Максим Решетников. – Такова суть нового механизма, который предлагается». Возмещение затрат, по оценкам, займет от 5 до 11 лет в зависимости от объекта и условий соглашения.