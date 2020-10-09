Правительство запускает механизм защиты капиталовложений

Правительство запускает механизм защиты капиталовложенийКрупным инвестиционным проектам будет обеспечена неизменность условий на длительный период
Правительство запускает специальный институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных проектов. Об этом в четверг заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Желающие реализовать крупный инвестиционный проект на территории нашей страны смогут подписать соглашения с Минэкономразвития (МЭР) в заявительном порядке, – сказал он. – Там будут четко прописаны гарантии неизменности условий на длительный период – в зависимости от отрасли и объема инвестиций».
В рамках реализации этой идеи премьер подписал два постановления правительства. Первое утверждает правила заключения СЗПК с инвесторами, второе определяет порядок выплаты различных компенсаций на строительство дополнительной инфраструктуры – транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем. Кроме того, за счет бюджетных средств будут возмещаться расходы организаторов проекта на выплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным займам, привлеченным на инвестиционные цели. «Расходы будут компенсироваться, когда государство начнет получать налоги от эксплуатации новой инфраструктуры, – уточнил министр экономического развития Максим Решетников. – Такова суть нового механизма, который предлагается». Возмещение затрат, по оценкам, займет от 5 до 11 лет в зависимости от объекта и условий соглашения.
До апреля 2012 г. механизм будет работать в пилотном режиме, все соглашения будут подписываться на бумаге. Затем планируется запустить так называемый инвестиционный навигатор – систему «Капиталовложения», которая будет оказывать поддержку в режиме одного окна через Агентство инвестиционного развития. Обещается оперативное рассмотрение заявок – до 60 дней, а также минимум документации.
Уже к концу текущего года правительство рассчитывает подписать более 20 соглашений на 900 млрд руб., а к 2024 г. – не менее 1000 соглашений на 14,1 трлн руб. Новый механизм, отмечают в правительстве, поможет создать десятки тысяч рабочих мест и сократить таким образом растущую безработицу.
«Два новых постановления правительства – важнейшие подзаконные акты, которые в принципе делают технически возможным заключение СЗПК, – объясняет руководитель юридической практики в сфере ГЧП, инфраструктурных проектов, энергетики и природных ресурсов PwC в России Владимир Соколов. – До их принятия в принципе заключить СЗПК было нельзя. Они очень важны хотя бы потому, что превращают диалог государства и бизнеса из теоретического обсуждения в практическую плоскость».
Эксперт отмечает, что правительство делает большую ставку на новый механизм. «Видно, как развивается законопроект, как активно работает МЭР по этому вопросу. Поскольку все будет оцифровано и автоматизировано, предполагается, это будет достаточно простая процедура, но пока заключение 1000 соглашений выглядит как очень амбициозная цель», – указывает он.
Производители удобрений стремятся попасть в число первых 20 пилотных проектов по СЗПК, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Фосагро», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. «Мы готовы принять активное участие в запуске нового механизма поддержки инициатив бизнеса, в отработке возможных узких мест», – заявил он.
В настоящее время «Фосагро» готовит пакет документов для СЗПК по проекту строительства нового завода в Волхове (Ленинградская обл.) стоимостью 28 млрд руб. Компания рассчитывает увеличить переработку апатитового концентрата с 300 000 до 1,1 млн т в год, а также нарастить выпуск фосфорсодержащих удобрений для поставок их на экспорт.
«Еврохим» также готовится заключить в этом году несколько новых крупных инвестиционных проектов, сообщил председатель совета директоров компании Игорь Нечаев. «Мы планируем быть пионерами, обкатать на себе новое законодательство, дать обратную связь правительству по тем моментам, в которых увидим какие-либо шероховатости, предложить возможные решения», – говорит он.
Закон «О защите и поощрении капиталовложений» был принят еще в апреле. Он гарантирует неухудшение налоговых условий на срок до 20 лет – по налогу на прибыль, на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам. Включаются условия землепользования и градостроительной деятельности на срок до 3 лет и условия предоставления мер господдержки. Инвестор, вложивший более 10 млрд руб., может рассчитывать на фиксированный размер и неналоговых платежей: вывозных пошлин, платы за лес на срок до 3 лет.
Чем крупнее проект, тем больший срок предусматривается для СЗПК. Гарантии до 20 лет распространяются на вложения от 10 млрд руб., 15 лет дадут тем, кто инвестирует от 5 млрд до 10 млрд, для проектов поменьше срок составит 6 лет. Для некоторых отраслей предусматриваются минимальные объемы вложений. Так, проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта должны располагать минимум 250 млн руб., в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства – 500 млн руб., в сфере обрабатывающего производства – 1,5 млрд руб. Для остальных отраслей 5 млрд руб. являются минимумом для заключения соглашения о защите капвложений.
На игорный бизнес, производство табачных изделий и алкогольной продукции, жидкого топлива, а также на добычу нефти и газа режим СЗПК не распространяется. Как и на проекты с иностранной юрисдикцией.