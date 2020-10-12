Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации банков

Выступая на организованном недавно Альфа-банком Innovation Day, эксперт Plug and Play Елизавета Донская назвала основные тренды цифровизации, по которым банки будут развиваться в ближайшее время. «Эпидемия коронавируса поспособствовала цифровой трансформации традиционных банков, и многие события этого года войдут в историю, в том числе касающиеся банковской и финансовой индустрии, – уверена она. – В этом году мы наблюдали резкое увеличение банковских платежей и снижение снятия наличных во всем мире. Несмотря на то что есть свои культурные особенности в различных странах, на всех рынках есть тренды, которые охватывают почти весь мир». По мнению Донской, в ближайшее время банки будут уделять основное внимание вопросам кибербезопасности, мобильному банкингу, цифровым платежам, идентификации пользователей. Кроме того, они все больше будут совершенствовать своих робосоветников. При этом эксперт особенно подчеркнула, что в отличие от других стран в России именно банки, а не венчурные компании являются драйверами внедрения цифровых технологий.