Банк России планирует выпускать цифровые рубли

Солнцев считает, что создание цифрового рубля может создать проблемы для банковской системы. «Может быть очень приличный отток денег со счетов и вкладов, так как цифровой рубль удобнее и дешевле для переводов, он так же надежен и ликвиден, как наличные деньги, и так же безопасен, как деньги на карточке. В условиях, когда за переводы банки берут комиссии, а процент по депозитам все ниже и ниже, многие захотят использовать цифровой рубль ЦБ и для переводов, и для хранения», – полагает Солнцев. К тому же цифровые деньги никуда не денутся, даже если банк обанкротится, добавляет он.