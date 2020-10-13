Банк России планирует выпускать цифровые рубли

Банк России планирует выпускать цифровые рублиНа их разработку потребуется около двух лет, предупреждают эксперты
Банк России изучает возможность выпуска цифрового рубля. «Цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными», – говорится в консультативном докладе ЦБ, размещенном на сайте организации. «Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные деньги, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме – при отсутствии доступа к интернету», – говорится в сообщении регулятора.
Наличные деньги, как все знают, выпускают в виде банкнот с уникальным номером. Безналичные – это записи на счетах в коммерческих банках. Цифровым же рублям присвоят коды, которые будут храниться в специальных электронных кошельках. То есть переход цифрового рубля от одного пользователя к другому будет сопровождаться передачей кодов.
Цифровой рубль, как предполагается, станет доступен всем: гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству. И будет выполнять все три базовые функции денег (средство платежа, мера стоимости, средство сбережения). При этом все три формы российской валюты будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 наличный рубль эквивалентен 1 безналичному, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. «Экономически ключевая инновация в выпуске цифрового рубля заключается не в новой форме денег, а в расширении прямого доступа экономических агентов к обязательствам Центрального банка», – объясняет зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.
«Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, но количество денег от этого не увеличится», – поясняет руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев. Он отмечает, что сравнивать объявленный Банком России цифровой рубль с криптовалютой некорректно, поскольку существующие сейчас популярные криптовалюты представляют собой децентрализованные деньги, эмиссией которых не занимается какое-то одно конкретное учреждение.
Преимущество цифрового рубля в том, что он сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. «Цифровой рубль может стать новым удобным дополнительным средством расчета как для покупателей, так и для продавцов, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен. Благодаря цифровому рублю возрастет охват населения финансовыми услугами, которые станут доступнее, что в итоге улучшит качество жизни», – отмечают в Банке России. При этом специалисты ЦБ считают, что с созданием цифрового рубля стоит поторопиться – чтобы «ограничить риск перераспределения средств в иностранные цифровые валюты, способствуя макроэкономической и финансовой стабильности».
Как отмечает Солнцев, разработкой национальных цифровых валют заняты сегодня крупнейшие мировые державы – Китай и США. «В трех странах – в Уругвае, на Украине и в Эквадоре – завершены тестирования национальной цифровой валюты, еще в шести, среди которых Китай, Южная Корея и Швеция, реализуются пилотные проекты», – уточняет Заботкин. «Идея внедрения цифрового рубля возникла на фоне зарождающейся конкуренции на рынке цифровых валют, – говорит руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко. – До конца 2020 г. на этот рынок полноценно выйдет Китай со своим цифровым юанем. Международный ритейл уже начал работать с этой валютой. Идет разработка цифровых доллара и евро. Если Россия поторопится, то сможет занять весомую долю рынка».
Будут ли привлечены к распространению и обслуживанию цифрового рубля банки, пока не ясно. Есть два варианта обращения цифровых денег – одноуровневый и двухуровневый, отмечает Заботкин. В первом варианте граждане и организации могут открывать электронные кошельки для расчетов с цифровой национальной валютой непосредственно в центральном банке, который будет осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов напрямую, без участия коммерческих банков. При двухуровневом варианте центробанк выпускает цифровую валюту, а коммерческие банки распространяют ее среди клиентов и осуществляют их обслуживание.
Солнцев считает, что создание цифрового рубля может создать проблемы для банковской системы. «Может быть очень приличный отток денег со счетов и вкладов, так как цифровой рубль удобнее и дешевле для переводов, он так же надежен и ликвиден, как наличные деньги, и так же безопасен, как деньги на карточке. В условиях, когда за переводы банки берут комиссии, а процент по депозитам все ниже и ниже, многие захотят использовать цифровой рубль ЦБ и для переводов, и для хранения», – полагает Солнцев. К тому же цифровые деньги никуда не денутся, даже если банк обанкротится, добавляет он.
Заботкин считает, что бить тревогу из-за этого не стоит: ЦБ в состоянии обеспечить ликвидностью банковскую систему. «Чтобы банки имели возможность прогнозировать необходимые объемы операций с центральным банком и фондировать перетоки денежных средств из одной формы в другую, возможна выработка некоторых условий для конвертации средств со счета в банке в цифровые рубли – аналогично тем правилам, которые сейчас действуют при снятии наличных. Например, предварительное уведомление банка о необходимости снять со счета сумму выше определенного размера», – подчеркивает зампред ЦБ.
Впрочем, отмечается в сообщении ЦБ, «Банк России еще не принял решение о выпуске цифрового рубля». А по мнению Сидоренко, на его разработку уйдет как минимум два года.