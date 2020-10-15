Форекс-дилер заявляет, что Банк России не справился с регулированием рынка

В Ассоциации форекс-дилеров, куда «Ведомости» обратились за комментарием, так и не смогли сформулировать позицию по спорному для отрасли вопросу. Независимые эксперты считают очень туманной перспективу не только принятия, но и рассмотрения любых новшеств, которые могут привести к дестабилизации ситуации на рынке Forex. «В свое время именно специфика этого высокорискованного для непрофессиональных инвесторов рынка привела к тому, что ЦБ обратил на него пристальное внимание и начал наводить порядок, заботясь прежде всего об интересах граждан», – подчеркнул доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Он напомнил, что еще до активного вмешательства регулятора в действия форекс-игроков вероятность для граждан потерять на этом рынке деньги, по некоторым данным, оценивалась в 99,97%. «Несколько лет назад ее оценили в 98%, но эта динамика в любом случае говорит об огромном факторе риска», – отмечает Хестанов.