Форекс-дилер заявляет, что Банк России не справился с регулированием рынка

Форекс-дилер заявляет, что Банк России не справился с регулированием рынкаОн предлагает платить удвоенный налог на прибыль в обмен на ослабление требований
На днях на одном из YouTube-каналов было опубликовано официальное обращение к главе Банка России Дмитрия Савченко, генерального директора компании «Фикс трейд» – одного из форекс-дилеров, лишенных лицензии в декабре 2018 г. По его словам, регулирование рынка Forex в России, запущенное Центробанком в 2016 г., так и не заработало.
Согласно Федеральному закону № 460, известному как закон о регулировании рынка Forex, с 1 января 2016 г. компании, работающие на этом рынке в России, должны проходить процедуру лицензирования в Банке России. Они также должны вступить в саморегулируемую организацию (СРО). После отзыва лицензий в 2018 г. у ряда форекс-компаний этим критериям в России соответствуют только четыре компании, и все они входят в банковские группы («ВТБ капитал форекс», «ПСБ форекс», «Финам форекс» и «Альфа-форекс»).
Савченко предлагает сократить обязательный размер собственных средств форекс-дилеров, который по нынешним требованиям составляет не менее 100 млн руб., до 35 млн руб. Кроме того, уменьшить соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств. Сейчас оно не может быть меньше 1:50, а Савченко предлагает такой размер установить лишь с 1 января 2027 г., а пока разрешить соотношение 1:100.
Предлагается изменить и условия предоставления статуса СРО. Сейчас для этого требуется объединение в составе некоммерческой организации не менее 26% от общего числа финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. Савченко предлагает считать СРО «объединение <...> не менее двух форекс-дилеров, составляющих не менее 10% от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности». Взамен он считает возможным увеличить ставку налога на прибыль для форекс-дилеров: ее «реформаторы» готовы поднять до 40% с нынешних 20%. По расчетам Савченко, такой шаг при условии принятия иных предложенных в законопроекте изменений позволит обеспечить налоговые поступления в бюджет в среднем от 10 млрд до 50 млрд руб. в ближайшие пять лет, что «выгодно отличается от текущих околонулевых налоговых отчислений со стороны лицензированных участников форекс-рынка».
99,97%
во столько оценивалась вероятность для граждан потерять деньги на рынке Forex
«Полноценный запуск российской регуляции <...> позволит наилучшим образом защитить интересы торгующих сегодня на Forex граждан РФ, которые получат защиту своих прав по российским законам и в рамках российской юрисдикции, а государству – заполучить полный контроль и налоговые отчисления от форекс-дилеров, зарегистрированных и лицензированных в российской юрисдикции (в том числе за счет предлагаемого нами повышения налога на прибыль для форекс-дилеров с 20 до 40%)», – считает Савченко.
ЦБ не прокомментировал предложения форекс-дилера по сути, обратив внимание на то, что лицензия компании «Фикс трейд» была отозвана за нарушения требований законодательства о рынке ценных бумаг. «Компания не исполняла предписания Банка России, а также использовала выданную лицензию для активной рекламы и привлечения клиентов в организацию, зарегистрированную за рубежом. Суды трех инстанций подтвердили правильность решения Банка России», – сообщили «Ведомостям» в Банке России. Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что «регулирование рынка Forex призвано защитить в первую очередь неквалифицированных инвесторов от рисков, которые связаны с этим видом сделок. Риски – особенно для неопытного инвестора – на рынке Forex очень высоки и сравнимы с рисками игры в казино».
В Ассоциации форекс-дилеров, куда «Ведомости» обратились за комментарием, так и не смогли сформулировать позицию по спорному для отрасли вопросу. Независимые эксперты считают очень туманной перспективу не только принятия, но и рассмотрения любых новшеств, которые могут привести к дестабилизации ситуации на рынке Forex. «В свое время именно специфика этого высокорискованного для непрофессиональных инвесторов рынка привела к тому, что ЦБ обратил на него пристальное внимание и начал наводить порядок, заботясь прежде всего об интересах граждан», – подчеркнул доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Он напомнил, что еще до активного вмешательства регулятора в действия форекс-игроков вероятность для граждан потерять на этом рынке деньги, по некоторым данным, оценивалась в 99,97%. «Несколько лет назад ее оценили в 98%, но эта динамика в любом случае говорит об огромном факторе риска», – отмечает Хестанов.
С этой позицией согласен и управляющий директор ИК «Фондовый капитал» Даулет Хайдаров, который считает запретительное регулирование на рынке Forex обоснованным: «3–4 качественных форекс-дилеров вполне достаточно для ограниченного количества людей, кто действительно работает на этом рынке, – уверен он. – Для остальных клиентов, которые теряют все свои деньги на счете Forex в среднем за 2–8 недель, лучше максимально усложнить пользование такими услугами».
Как пример возможных негативных последствий в ИК «Фондовый капитал» приводят одну из предложенных Савченко поправок. Повышение максимального размера плеча до 100 пунктов приведет к негативному развитию событий: при обесценении актива на 1% счет клиента окажется равным нулю. Такие вероятности равносильны рискам в казино, как правильно заметил Банк России. «Мы бы не хотели, чтобы такой правильный и нужный инструмент, как инвестирование, вызывал отторжение у клиентов и ассоциировался с мошенничеством», – отмечают в компании.