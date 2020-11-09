Россия теряет триллионы на плохом управлении интеллектуальной собственностью

Россия теряет триллионы на плохом управлении интеллектуальной собственностьюГосударству стоит начать субсидировать патентование, считают эксперты
Убыток производственных секторов российской экономики из-за недостатков в управлении интеллектуальной собственностью (ИС) превышает 3,52 трлн руб. в год, упущенные доходы от экспорта – 2,2 трлн руб., потери творческого сегмента – примерно 300 млрд руб., выяснили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), исследовавшие вопросы охраны, защиты и монетизации ИС в России.
Как указывает представитель НИУ ВШЭ Виталий Рудь, Россия входит в десятку мировых лидеров по расходам на науку, однако патентная активность в нашей стране значительно ниже, чем во многих других. На $1 млн, затраченный на исследования и разработки, в России приходится 0,7 патентной заявки, тогда как в Германии этот показатель составляет 1,3, в Швейцарии – 2,3, а в Японии – 2,8.
Андрей Кричевский, председатель комитета РСПП по ИС и креативным индустриям, напоминает, что наша страна инвестирует большие средства в творческую деятельность, тем не менее результат этих инвестиций не виден ни в структуре баланса российских компаний, ни в количестве сделок с ИС. «Возникает эффект «сходящейся спирали»: нет сделок – нет доходов от распоряжения правами – нет повода для наращивания инвестиций», – отмечает эксперт.
Для исправления ситуации, по его мнению, необходимо усовершенствовать налоговый режим и инвестиционную политику. «Чтобы поставить нематериальные активы на баланс, сегодня необходимо заплатить налог на прибыль. В то же время при лицензионных сделках взимается НДС, – говорит Кричевский. – В связи с этим возникают проблемы и в технологической сфере (при взаимодействии корпораций и стартапов), и в творческой, когда создатели музыки и фильмов передают права цифровым платформам – дистрибуторам контента». И хотя решение этих проблем вряд ли повлечет какие-либо потери доходов бюджета, они остаются вне повестки правительства, отмечает Кричевский.
По мнению Дмитрия Семенникова, члена Ассоциации юристов России, для развития системы управления ИС необходимо привести законодательство в соответствие с международными договорами России. «В сфере ИС сегодня сохраняется приоритет международных договоров, которые иногда содержат иные правила, чем это предусмотрено законами РФ, – объясняет Семенников. – Например, в России не разрешено совместное владение товарным знаком, а по Мадридскому соглашению – допускается. Правовая неопределенность способствует неопределенности в экономической деятельности».
Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что в России вполне возможно в разы увеличить количество патентных заявок, если начать субсидировать патентование по примеру Китая. «Сейчас в Китае за год подается около 2 млн патентных заявок, а в России – около 30 000, – рассказывает Зуйков. – Средняя стоимость услуги по подготовке заявки и ведению делопроизводства составляет 60 000–100 000 руб. Если государство будет субсидировать 100% расходов, затраты государства составят 1,8–3 млрд руб. в год. При этом цифра субсидии будет ежегодно расти, поскольку, я уверен, при субсидировании хотя бы 40–60% количество подаваемых заявок будет активно увеличиваться».
В то же время гендиректор «Онлайн патента» Алина Акиншина отметила, что институту промышленной собственности в России всего 30 лет. «Логично, что бизнес в своей массе еще не успел воспринять эту концепцию и имплементировать ее на системной основе в свою деятельность, – полагает Акиншина. – Предстоит большая работа по развитию интегрированной экосистемы различных общественных, технологических и государственных институтов, направленной на развитие правовой охраны, защиты и управления ИС. Причем реализация широкомасштабных программ, несомненно, потребует дополнительной подготовки специалистов в этой области».