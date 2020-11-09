Россия теряет триллионы на плохом управлении интеллектуальной собственностью

Для исправления ситуации, по его мнению, необходимо усовершенствовать налоговый режим и инвестиционную политику. «Чтобы поставить нематериальные активы на баланс, сегодня необходимо заплатить налог на прибыль. В то же время при лицензионных сделках взимается НДС, – говорит Кричевский. – В связи с этим возникают проблемы и в технологической сфере (при взаимодействии корпораций и стартапов), и в творческой, когда создатели музыки и фильмов передают права цифровым платформам – дистрибуторам контента». И хотя решение этих проблем вряд ли повлечет какие-либо потери доходов бюджета, они остаются вне повестки правительства, отмечает Кричевский.