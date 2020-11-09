IT-специалисты закредитованы вдвое меньше, чем врачи и охранники

Если говорить об отраслевой структуре занятости, то меньше всех приходится платить по кредитам работникам сфер «Информационные технологии» (13,8%), «Телекоммуникации и связь» (16,2%) и «Маркетинг, реклама и PR» (20%). А наибольшая долговая нагрузка лежит на сотрудниках охранных предприятий (35,7%), фармацевтах и медработниках (33,6%), а также соцработниках (33,0%). Охранники показали и самый высокий прирост долговой нагрузки – за полгода она у них увеличилась на 2,7%. Также ПДН подрос у журналистов (+2,3%) и соцработников (+2,1%). Единственной отраслью, где долговое бремя работников снизилось, стала сфера продаж (-0,3%). Как подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, несмотря на некоторый рост ПДН, он все еще остается на довольно низком уровне. Вместе с тем долговая нагрузка граждан в течение полугода росла на фоне консервативной политики банков, когда уровень одобрения кредитных заявок снизился. «Если бы банки не ужесточили правила, то в период пандемии и связанных с ней экономических последствий долговая нагрузка граждан могла вырасти сильнее», – считает Волков.