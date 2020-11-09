IT-специалисты закредитованы вдвое меньше, чем врачи и охранники

IT-специалисты закредитованы вдвое меньше, чем врачи и охранникиПри этом долговая нагрузка рядовых сотрудников вдвое выше, чем у руководства
За последние полгода средний показатель долговой нагрузки (ПДН – отношение платежей по всем кредитам к доходу заемщика) российских граждан вырос всего на 1,84% – с 23,2% в апреле до 25,11% в октябре. При этом долговая нагрузка рядовых рабочих и административно-хозяйственного персонала вдвое превысила ПДН представителей высшего и среднего звеньев управления, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Так, представители топ- и мидл-менеджмента, по данным НБКИ, тратят из своих доходов на выплаты по кредитам 14,6 и 20% соответственно. У инженеров эти выплаты отнимают 23%, у рабочих – 30,8%, а у хозяйственников – 31,2%.
Если говорить об отраслевой структуре занятости, то меньше всех приходится платить по кредитам работникам сфер «Информационные технологии» (13,8%), «Телекоммуникации и связь» (16,2%) и «Маркетинг, реклама и PR» (20%). А наибольшая долговая нагрузка лежит на сотрудниках охранных предприятий (35,7%), фармацевтах и медработниках (33,6%), а также соцработниках (33,0%). Охранники показали и самый высокий прирост долговой нагрузки – за полгода она у них увеличилась на 2,7%. Также ПДН подрос у журналистов (+2,3%) и соцработников (+2,1%). Единственной отраслью, где долговое бремя работников снизилось, стала сфера продаж (-0,3%). Как подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, несмотря на некоторый рост ПДН, он все еще остается на довольно низком уровне. Вместе с тем долговая нагрузка граждан в течение полугода росла на фоне консервативной политики банков, когда уровень одобрения кредитных заявок снизился. «Если бы банки не ужесточили правила, то в период пандемии и связанных с ней экономических последствий долговая нагрузка граждан могла вырасти сильнее», – считает Волков.
Отличия по уровню выплат по кредитам среди разных категорий работников эксперт объясняет тем, что сотрудники высшего и среднего звеньев, как правило, обладают более высоким уровнем финансовой грамотности и, следовательно, более взвешенно подходят к принятию на себя обязательств. С этим согласен главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах, который указывает, что у людей, занимающих руководящие должности, лучше структура долга – в основном это долги по ипотеке и автокредитам, при этом у них минимум потребительских кредитов и практически отсутствуют займы в МФО.
По мнению Юрия Грибанова, генерального директора Frank RG, картина предельно проста: «Чем выше доход, тем меньше потребности в кредитовании». Кроме того, долговая нагрузка граждан растет как следствие развития рынка розничного кредитования. «Но пока Россия отстает по показателю закредитованности населения от стран и Восточной Европы, и тем более Западной Европы и Северной Америки», – подчеркивает эксперт.
«Более высокий уровень финансовой грамотности и стабильности доходов позволяет менеджменту не использовать кредиты в качестве инструмента поддержания уровня жизни, – констатирует старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева. – Кроме того, в кризис проводится оптимизация затрат, что в первую очередь негативно влияет на доходы низового персонала».