Минэкономразвития адаптирует экономику к изменениям климата

Минэкономразвития подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу адаптации к изменениям климата». Документ, подготовленный в рамках Национального плана адаптации к изменениям климата, вводит в российское законодательство понятие «адаптация к изменениям климата», определяет общие рамки адаптации и участие в ней федеральных и региональных органов власти. Как отмечают в Минэкономразвития, в 2020 г. адаптация к изменениям климата впервые в нашей стране рассматривается как самостоятельное направление деятельности органов власти. Ранее по предложению Минэкономразвития вопросы адаптации к изменениям климата были отнесены к компетенции правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.