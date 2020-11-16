Минэкономразвития адаптирует экономику к изменениям климата

Минэкономразвития адаптирует экономику к изменениям климатаНовый законопроект сделает климатическую повестку приоритетом для органов власти
Минэкономразвития подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу адаптации к изменениям климата». Документ, подготовленный в рамках Национального плана адаптации к изменениям климата, вводит в российское законодательство понятие «адаптация к изменениям климата», определяет общие рамки адаптации и участие в ней федеральных и региональных органов власти. Как отмечают в Минэкономразвития, в 2020 г. адаптация к изменениям климата впервые в нашей стране рассматривается как самостоятельное направление деятельности органов власти. Ранее по предложению Минэкономразвития вопросы адаптации к изменениям климата были отнесены к компетенции правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
«В настоящее время мы формируем правовые основы, которые необходимы для обеспечения эффективной адаптации экономики к изменениям климата. Включение вопросов адаптации в число полномочий органов власти является важным шагом в данном направлении», – отмечает замминистра экономразвития Илья Торосов.
По данным Росгидромета, на территории России ежегодно отмечается порядка 1000 опасных гидрометеорологических явлений, причем от 35 до 45% таких явлений наносят значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения, напоминают в Минэкономразвития. Потепление климата на территории России происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем на планете, среднегодовые температуры растут во всех физико-географических регионах и федеральных округах. Соответственно, увеличивается количество опасных явлений и связанный с ними ущерб.
По данным страховых агентств, с 1980 г. общее ежегодное число природных катаклизмов в мире увеличилось примерно в 3 раза. Основной вклад в этот рост вносят штормы, ураганы, торнадо, смерчи, наводнения, паводки и т. п. В России ежегодный прямой ущерб от погоды оценивается в 30–60 млрд руб.
Плохо сказывается потепление и на здоровье граждан. По оценке UNISDR (Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий), волна тепла 2010 г. в России вошла в первую десятку самых смертоносных бедствий на Земле за последние 20 лет, заняв седьмую строчку в рейтинге бедствий. Тогда от волны тепла погибло более 55 000 человек. Кроме того, портятся дороги, перегреваются линии электропередачи, растут расходы на кондиционирование, снижается урожайность и т. д.
«Развитие климатической политики в России, включая направление адаптации к климатическим изменениям, активизируется, – подтверждает заместитель руководителя направления «Экономика энергетики и климат» ЦСР Ирина Поминова. – Национальным планом по адаптации к изменениям климата предусмотрена реализация мероприятий, требующая наличия у федеральных и региональных органов власти соответствующих полномочий в этой области, которые в настоящее время отсутствуют».
Российский бизнес также уделяет все больше внимания вопросам адаптации к изменениям климата. «Можно только приветствовать активизацию работы Минэкономразвития по этому направлению, – отмечает ответственный секретарь профильного комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб. – В январе был принят национальный план по адаптации, который в целом отражает нужды компаний, для его реализации нужно принять документы, подготовленные Минэкономразвития».
Для многих компаний – членов РСПП вопрос адаптации приобретает уже самое прикладное значение. Причем в ряде случаев речь идет как о негативных, так и о позитивных последствиях от климатических изменений. «Наиболее важным элементом представляется разработка отраслевых планов адаптации, полномочиями по разработке которых наделяются профильные министерства. Мы рассчитываем на вовлечение бизнеса в дальнейшую проработку этих планов для обеспечения их максимальной практичности и полезности», – добавил Твердохлеб.