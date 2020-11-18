Госдума одобрила в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорийДокумент дает регионам право утверждать программы сноса любого, а не только аварийного жилья
Государственная дума в первом чтении одобрила резонансный законопроект о комплексном развитии территорий, который позволит регионам утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, причем не только ветхих и аварийных. Субъекты Федерации смогут сами определять конкретное содержание программ комплексного развития территорий, источники их финансирования, а также характеристики домов, подлежащих сносу, но только с учетом мнения граждан.
Как отмечает один из авторов законопроекта, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, основная цель документа – ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья в РФ, количество которого в течение ближайшего десятилетия грозит резко возрасти. Более 40% многоквартирного фонда в РФ имеет возраст более 50 лет, а финансировать необходимые расходы на строительство нового жилого фонда полностью за счет бюджета невозможно, уверен Москвичев. Поэтому новый законопроект предусматривает использование в комплексном развитии территорий не только бюджетных средств, но и привлечение инвесторов, которые также профинансируют строительство всех необходимых инфраструктурных объектов на территории. При этом привлечение инвесторов в проекты комплексного развития территорий возможно с использованием как конкурса, так и аукциона. Это позволит минимизировать риск участия в проектах недобросовестных застройщиков, которые не смогут выполнить взятые на себя обязательства.
С необходимостью комплексного редевелопмента городских территорий соглашаются независимые эксперты. Как отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, в прошлом были допущены градостроительные ошибки, которые сегодня необходимо исправить. «Наследие советского жилищного домостроения – это не только панельные дома, но и организация планировочной структуры города в виде микрорайонов со свободной планировкой, – объясняет она. – В современном городе это оборачивается тем, что землю сложно нарезать на участки, образовывается множество территорий, за которыми крайне сложно ухаживать. Низкая же плотность застройки не способствует привлечению коммерции. Таким образом, устарел не только сам жилищный фонд, но и некоторые принципы организации жилых территорий».
Застройщики тоже активно поддерживают законопроект. «Сейчас, оставаясь один на один с собственниками недвижимости, девелоперы не могут прогнозировать развитие проекта, – говорит генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. – Поэтому даже потенциально перспективные зоны с ветхой и аварийной застройкой в центральных районах городов фактически остаются исключенными из экономического оборота. В обновленных кварталах будет развиваться бизнес, а значит, увеличится налоговая база, появятся новые рабочие места, а городские территории в целом станут комфортнее и привлекательнее для жизни и работы».
Однако председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская оставила особое мнение относительно законопроекта. Она считает, что документ не соответствует действующему законодательству и создает условия для нарушения прав и свобод человека. Она, в частности, отметила, что под адресную программу могут попасть не только многоквартирные дома, но и индивидуальные и садовые. «В этом случае жилые помещения в таких домах могут быть принудительно изъяты у собственников в общем порядке земельного законодательства с выплатой возмещения и без предоставления иных гарантий жилищных прав», – замечает Хованская. Текущее законодательство, по ее словам, предусматривает принудительное изъятие недвижимости только для государственных и муниципальных нужд в исключительных случаях, к которым редевелопмент не относится.
Тем не менее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, что законопроект должен быть принят как можно скорее. По ее словам, документ нуждается в доработке, но «нужно сделать все, чтобы как можно быстрее в стране в целом, а не только в успешных регионах, как Москва, шло расселение ветхого и аварийного жилья». На доработку законопроекта о комплексном развитии территорий и внесение в него поправок депутатам предоставлено 30 дней.