Госдума одобрила в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий

Как отмечает один из авторов законопроекта, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, основная цель документа – ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья в РФ, количество которого в течение ближайшего десятилетия грозит резко возрасти. Более 40% многоквартирного фонда в РФ имеет возраст более 50 лет, а финансировать необходимые расходы на строительство нового жилого фонда полностью за счет бюджета невозможно, уверен Москвичев. Поэтому новый законопроект предусматривает использование в комплексном развитии территорий не только бюджетных средств, но и привлечение инвесторов, которые также профинансируют строительство всех необходимых инфраструктурных объектов на территории. При этом привлечение инвесторов в проекты комплексного развития территорий возможно с использованием как конкурса, так и аукциона. Это позволит минимизировать риск участия в проектах недобросовестных застройщиков, которые не смогут выполнить взятые на себя обязательства.