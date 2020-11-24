Правительство поддержит регионы деньгами

Госдума, в свою очередь, приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, расширяющие возможности регионов по получению бюджетных кредитов. Основная законодательная новация: поправка в ст. 93.6 Бюджетного кодекса продлевает со 180 до 240 дней срок предоставления бюджетных кредитов регионам и на пополнение остатка средств на счете бюджета при условии его возврата не позднее 15 декабря. Как объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «в прошлую сессию в качестве антикризисной меры был увеличен срок выдачи бюджетных кредитов с трех месяцев до полугода. Это решение показало свою эффективность, и теперь срок будет продлен почти до года». Володин отметил, что поправка «позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач».