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Правительство поддержит регионы деньгами

До конца года они получат 80 млрд рублей из резервного фонда
Екатерина Шохина
У регионов выросли затраты на здравоохранение, соцзащиту, они должны компенсировать часть роста тарифов на ЖКХ /Anton Vaganov / Reuters

Федеральная власть озаботилась финансовой ситуацией в регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 г. субъектам Федерации 80 млрд руб. на поддержку стабильности бюджетов. Средства из резервного фонда получат 39 регионов, где из-за пандемии сократились поступления доходов. «Это позволит им выполнить все социальные обязательства перед жителями и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с эпидемией коронавируса», – отметил глава правительства.

Госдума, в свою очередь, приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, расширяющие возможности регионов по получению бюджетных кредитов. Основная законодательная новация: поправка в ст. 93.6 Бюджетного кодекса продлевает со 180 до 240 дней срок предоставления бюджетных кредитов регионам и на пополнение остатка средств на счете бюджета при условии его возврата не позднее 15 декабря. Как объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «в прошлую сессию в качестве антикризисной меры был увеличен срок выдачи бюджетных кредитов с трех месяцев до полугода. Это решение показало свою эффективность, и теперь срок будет продлен почти до года». Володин отметил, что поправка «позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных