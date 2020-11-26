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Россия не торопится делить налоги с другими странами

У международных компаний, работающих в России, появился новый инструмент урегулирования налоговых споров
Любовь Маврина
В ОЭСР считают, что все процедуры МАР заканчиваются в России безрезультатно /Евгений Разумный / Ведомости

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила ежегодный отчет об использовании в мире так называемых процедур взаимного налогового согласования (MAP – mutual agreement procedure): национальные налоговые службы договариваются с налоговиками в другой стране о том, какие налоги и в каком объеме взыскивать с международной компании в каждой юрисдикции.

«Международное налогообложение основано на компромиссах интересов налоговых юрисдикций. Основа этого компромисса выражена в нормах международных договоров об избежании двойного налогообложения, – отмечает партнер налоговой практики МЭФ PKF Геннадий Тимоничев. – Однако по неоднозначным случаям, например, когда компания может считаться налоговым резидентом нескольких юрисдикций, бизнес может приводить к образованию постоянного представительства, при затруднениях при определении налогооблагаемой прибыли и квалификации фактических отношений, положения международных договоров могут не давать ясного ответа». Для урегулирования таких ситуаций и применяются MAP.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных