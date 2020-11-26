Россия не торопится делить налоги с другими странами

«Международное налогообложение основано на компромиссах интересов налоговых юрисдикций. Основа этого компромисса выражена в нормах международных договоров об избежании двойного налогообложения, – отмечает партнер налоговой практики МЭФ PKF Геннадий Тимоничев. – Однако по неоднозначным случаям, например, когда компания может считаться налоговым резидентом нескольких юрисдикций, бизнес может приводить к образованию постоянного представительства, при затруднениях при определении налогооблагаемой прибыли и квалификации фактических отношений, положения международных договоров могут не давать ясного ответа». Для урегулирования таких ситуаций и применяются MAP.