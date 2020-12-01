В России началось создание системы учета конфискованного имущества

В России началось создание системы учета конфискованного имуществаОна позволит резко снизить количество злоупотреблений при операциях с конфискатом
Министерство финансов приступило к созданию государственной информационной системы (ГИС) учета конфискованного имущества. «Сейчас учет указанного имущества осуществляют уполномоченные ведомства через собственные системы, – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. – Единой информационной системы учета такого имущества нет. Цель создания ГИС – обеспечение принципов прозрачности и прослеживаемости каждого этапа работы с имуществом от момента его изъятия до фактического распоряжения. Это обеспечит контроль за такой деятельностью со стороны контролирующих и надзорных органов, а также сделает работу с имуществом открытой и доступной». Работать над созданием ГИС Минфин будет совместно с Росимуществом, Федеральным казначейством и Минцифры России.
Два года назад Счетная палата раскритиковала работу Росимущества с конфискатом. Аудиторы отмечали, что зачастую расходы на хранение такого имущества превышают доходы от его продажи. Так было в 2017 г.: расходы составили 222 млн руб., а доходы – 180 млн. Вызывала сомнение оценочная стоимость изъятого, а Росимущество не обладало достоверной информацией о его характеристиках. После этого президент поручил правительству создать систему учета конфискованного имущества.