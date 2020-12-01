В России началось создание системы учета конфискованного имущества

Министерство финансов приступило к созданию государственной информационной системы (ГИС) учета конфискованного имущества. «Сейчас учет указанного имущества осуществляют уполномоченные ведомства через собственные системы, – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. – Единой информационной системы учета такого имущества нет. Цель создания ГИС – обеспечение принципов прозрачности и прослеживаемости каждого этапа работы с имуществом от момента его изъятия до фактического распоряжения. Это обеспечит контроль за такой деятельностью со стороны контролирующих и надзорных органов, а также сделает работу с имуществом открытой и доступной». Работать над созданием ГИС Минфин будет совместно с Росимуществом, Федеральным казначейством и Минцифры России.