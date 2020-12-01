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В России началось создание системы учета конфискованного имущества

Она позволит резко снизить количество злоупотреблений при операциях с конфискатом
Александра Кошкина
В первую очередь конфискация касается коррупционных преступлений /Сергей Расулов / ТАСС

Министерство финансов приступило к созданию государственной информационной системы (ГИС) учета конфискованного имущества. «Сейчас учет указанного имущества осуществляют уполномоченные ведомства через собственные системы, – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. – Единой информационной системы учета такого имущества нет. Цель создания ГИС – обеспечение принципов прозрачности и прослеживаемости каждого этапа работы с имуществом от момента его изъятия до фактического распоряжения. Это обеспечит контроль за такой деятельностью со стороны контролирующих и надзорных органов, а также сделает работу с имуществом открытой и доступной». Работать над созданием ГИС Минфин будет совместно с Росимуществом, Федеральным казначейством и Минцифры России.

Два года назад Счетная палата раскритиковала работу Росимущества с конфискатом. Аудиторы отмечали, что зачастую расходы на хранение такого имущества превышают доходы от его продажи. Так было в 2017 г.: расходы составили 222 млн руб., а доходы – 180 млн. Вызывала сомнение оценочная стоимость изъятого, а Росимущество не обладало достоверной информацией о его характеристиках. После этого президент поручил правительству создать систему учета конфискованного имущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных