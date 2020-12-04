Россия замедлила глобальное потепление на год

Этот вклад, а также целенаправленные усилия России по минимизации экологического ущерба от антропогенных факторов должны учитываться при обсуждении климатического регулирования в Европе и в мире, отметил глава МЭРа. «Необходимо исходить из того, что мы все-таки боремся за климатическую повестку, а не за отдельные рынки, – подчеркнул Решетников. – Важно, чтобы сокращение выбросов не входило в конфликт с правами и интересами российских граждан и сочеталось с целями развития национальной экономики».