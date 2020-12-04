Россия замедлила глобальное потепление на год

Россия замедлила глобальное потепление на годДальше снижать выбросы нужно с учетом интересов национальной экономики
За время действия Киотского протокола (2005–2012) Россия сократила выбросы парниковых газов на 40 млрд т, что соответствует годовым выбросам парниковых газов всех стран. Это позволило затормозить глобальное потепление в мире почти на год, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на итоговой сессии Российско-европейской конференции по климату.
Этот вклад, а также целенаправленные усилия России по минимизации экологического ущерба от антропогенных факторов должны учитываться при обсуждении климатического регулирования в Европе и в мире, отметил глава МЭРа. «Необходимо исходить из того, что мы все-таки боремся за климатическую повестку, а не за отдельные рынки, – подчеркнул Решетников. – Важно, чтобы сокращение выбросов не входило в конфликт с правами и интересами российских граждан и сочеталось с целями развития национальной экономики».