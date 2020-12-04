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Россия замедлила глобальное потепление на год

Дальше снижать выбросы нужно с учетом интересов национальной экономики
Любовь Маврина
Максим Решетников призвал Европу не использовать климатическую политику в качестве инструмента торгового протекционизма /Евгений Разумный / Ведомости

За время действия Киотского протокола (2005–2012) Россия сократила выбросы парниковых газов на 40 млрд т, что соответствует годовым выбросам парниковых газов всех стран. Это позволило затормозить глобальное потепление в мире почти на год, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на итоговой сессии Российско-европейской конференции по климату.

Этот вклад, а также целенаправленные усилия России по минимизации экологического ущерба от антропогенных факторов должны учитываться при обсуждении климатического регулирования в Европе и в мире, отметил глава МЭРа. «Необходимо исходить из того, что мы все-таки боремся за климатическую повестку, а не за отдельные рынки, – подчеркнул Решетников. – Важно, чтобы сокращение выбросов не входило в конфликт с правами и интересами российских граждан и сочеталось с целями развития национальной экономики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных