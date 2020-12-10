Счетная палата развеяла мифы о самозанятых

Счетная палата развеяла мифы о самозанятыхНовый режим не стал популярным, в том числе и для оптимизации налогов
Налог на профессиональный доход (НПД), т. е. режим самозанятости, нуждается в совершенствовании. К такому выводу пришла Счетная палата (СП), проанализировав результаты эксперимента по внедрению НПД. В частности, необходимо продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков этого налога. Пока же новация не привела к массовому переходу индивидуальных предпринимателей (ИП) в самозанятые с других налоговых режимов, отмечает СП.
Вместе с тем не оправдались и опасения насчет массового злоупотребления новым режимом в связи с выгодной ставкой налогообложения (4% – на доходы физлиц и 6% – на доходы юрлиц или ИП). Это делает выгодным, например, перевод работников на режим НПД в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. Однако исследование аудиторами СП данных ФНС показало, что в 2019 г. «выполняли работу для юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, являвшихся их работодателями в 2018 г. <...> 1234 налогоплательщика, что составляет 0,38% от всех самозанятых граждан, применявших режим НПД».