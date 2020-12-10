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Счетная палата развеяла мифы о самозанятых

Новый режим не стал популярным, в том числе и для оптимизации налогов
Александра Кошкина
Счетная палата развеяла мифы о самозанятых /Евгений Разумный / Ведомости

Налог на профессиональный доход (НПД), т. е. режим самозанятости, нуждается в совершенствовании. К такому выводу пришла Счетная палата (СП), проанализировав результаты эксперимента по внедрению НПД. В частности, необходимо продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков этого налога. Пока же новация не привела к массовому переходу индивидуальных предпринимателей (ИП) в самозанятые с других налоговых режимов, отмечает СП.

Вместе с тем не оправдались и опасения насчет массового злоупотребления новым режимом в связи с выгодной ставкой налогообложения (4% – на доходы физлиц и 6% – на доходы юрлиц или ИП). Это делает выгодным, например, перевод работников на режим НПД в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. Однако исследование аудиторами СП данных ФНС показало, что в 2019 г. «выполняли работу для юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, являвшихся их работодателями в 2018 г. <...> 1234 налогоплательщика, что составляет 0,38% от всех самозанятых граждан, применявших режим НПД».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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