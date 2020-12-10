Счетная палата развеяла мифы о самозанятых

Вместе с тем не оправдались и опасения насчет массового злоупотребления новым режимом в связи с выгодной ставкой налогообложения (4% – на доходы физлиц и 6% – на доходы юрлиц или ИП). Это делает выгодным, например, перевод работников на режим НПД в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. Однако исследование аудиторами СП данных ФНС показало, что в 2019 г. «выполняли работу для юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, являвшихся их работодателями в 2018 г. <...> 1234 налогоплательщика, что составляет 0,38% от всех самозанятых граждан, применявших режим НПД».