Правительство предлагает зафиксировать цены на сахар и масло

Цены на эти продукты действительно растут. Например оптовая стоимость масла сейчас составляет 88 000 руб./т, что примерно вдвое выше чем в декабре прошлого года, отмечает гендиректор Институра конъюктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Это, по его словам, действительно связано с ростом мировых цен и высоким спросом на масло в мире. Стоимость сахара в опте — 42 руб./кг, что примерно в 1,9 раза выше год к году. Но это не рекорд, и такой рост связан с низкой базой прошлого года, когда цены провалились, говорит он. Пшеница 4 класса в этом году подорожала примерно в полтора раза до рекордных 18 600 руб./т из-за роста мировых котировок, но начала снижаться – сейчас до 17 500 руб./т, говорит эксперт.