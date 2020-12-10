Правительство предлагает зафиксировать цены на сахар и масло

Правительство предлагает зафиксировать цены на сахар и маслоРанее рост стоимости продуктов раскритиковал президент Владимир Путин
Члены правительства и бизнес 10 декабря обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие, сообщила пресс-служба первого вице-премьера Андрея Белоусова. В совещании принимали участие сотрудники масложировой, сахарной и зерновой отраслей. По его итогам последним была дана установка «придерживаться определенного уровня цен», говорят четыре участника совещания. Например, оптовая цена на сахар не должна быть выше 36 руб./кг, розничная — 45 руб./кг, на подсолнечное масло — 95 и 110 руб./кг соответственно. Как будет оформлено новое регулирование и каким будет механизм работы, пока непонятно. Предполагается, что может быть заключено соглашение между поставщиками и розницей о фиксации цен, возможно, с привлечением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорят они. Запрос в ФАС остался без ответа.
На совещании также обсуждался вопрос регулирования экспорта зерна. Правительство планирует ввести экспортную пошлину с 15 февраля 2021 г. Сейчас она равна нулю. Об этой пошлине ранее просили мукомолы, кондитеры и производители мяса: зерно стало слишком дорогим, поэтому выросла себестоимость их продукции. С этой же даты и до конца сельскохозяйственного сезона может быть введена также квота на экспорт зерна: она будет разделена между экспортерами по историческому принципу. Цель всех этих мер — снизить стоимость товаров и не допустить их дальнейшего роста, сообщили собеседники «Ведомостей».
9 декабря вопрос об удорожании продуктов поднял президент России Владимир Путин. «Рост цен на базовые продукты питания — пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?» — возмущался он (цитата по ТАСС). Путин привел в пример сахар: согласно данным Минсельхоза, производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности, а цены при этом выросли на 71,5%. «А подсолнечное масло? [Цена выросла на] 23,8% и продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%», — ругался президент. Он объяснил это так: «Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности». Новые рекомендации правительства могут быть связаны как раз с реакцией Путина, говорят участники совещания.
Цены на эти продукты действительно растут. Например оптовая стоимость масла сейчас составляет 88 000 руб./т, что примерно вдвое выше чем в декабре прошлого года, отмечает гендиректор Институра конъюктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Это, по его словам, действительно связано с ростом мировых цен и высоким спросом на масло в мире. Стоимость сахара в опте — 42 руб./кг, что примерно в 1,9 раза выше год к году. Но это не рекорд, и такой рост связан с низкой базой прошлого года, когда цены провалились, говорит он. Пшеница 4 класса в этом году подорожала примерно в полтора раза до рекордных 18 600 руб./т из-за роста мировых котировок, но начала снижаться – сейчас до 17 500 руб./т, говорит эксперт.
Участники рынка оценивают предложенные российским правительством меры по-разному. Сотрудник крупного производителя продуктов называет эти «рекомендации» беспрецедентными и нерыночными. По его словам, к примеру, сахар сейчас и в опте стоит выше, чем рекомендует правительство, поэтому снижать цены придется за счет маржи производителей. Кроме того, непонятно, как регулировать цены на сахар: в стране помимо нескольких крупных производителей, работает еще и множество посредников, это небольшие и часто никому неизвестные компании, возмущается собеседник «Ведомостей». Он считает, что заставить их работать по таким правилам будет крайне сложно.
Национальный союз птицеводов поддерживает введение пошлины: если такое решение будет реализовано, то это позволит не просто стабилизировать рост цен на зерно, а еще и снизить их, говорит его гендиректор Сергей Лахтюхов. По его словам, компании смогут избежать убытков и риска неисполнения своих обязательств перед кредиторами. Рынок будет готовиться к введению пошлины, добавляет предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Хорошо, что ее предполагается ввести с 15 февраля: у экспортеров, по его словам, есть время исполнить обязательства по уже действующим контрактам без убытков (они заключаются за 2-3 месяца до фактической отгрузки).
Масложировая отрасль готова выполнить рекомендации правительства — сырье стало дешеветь, что позволит снизить цены на масло, уверяет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, это не потребует нового ценового регулирования, производители сделают это добровольно. Впрочем, как сказал один из участников совещания, чиновники допустили введение экспортной пошлины на масло, если не удастся снизить цену на него. Представители правительства и Минсельхоза на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Рылько не смог вспомнить были ли аналогичные рекомендаций о регулировании цен со стороны правительства в современной российской истории. По его мнению, реализовать такие меры будет сложно, потому что у производителей объективно растет себестоимость товаров и многим участникам рынка приедется неопределенное время работать в убыток. Такого рода рекомендации, наверное, лучше было бы оформить в виде указа или постановления, имеющего конкретные временные границы, тогда их было бы легче исполнять, считает он. Рылько также обращает внимание на то, что все цены на растениеводческие товары в последние недели снижаются, так что можно было бы обойтись и без чрезвычайных мер.
Такие ограничения противоречат свободному рынку и не имеют правовых оснований, считает Ярослав Кулик, управляющий партнер консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics. По его словам, этот подход создает двойственное толкование антимонопольного законодательства: как правило, установление определенного уровня цен — это один из признаков картеля, и это незаконно, а в данном случае государство само прибегает к этому механизму. Это говорит о том, что рост цен на продукты сильно влияет на политические рейтинги, и государство не видит другого механизма, чтобы исправить ситуацию, резюмирует Кулик.