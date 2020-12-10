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Хороших стимулов всегда мало

Эксперты разделились в оценках предложений МЭРа по привлечению инвестиций
Екатерина Шохина
Эмитированные деньги должны зачисляться на счета эскроу и перечисляться инвестору после завершения инвестпроекта  /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Минэкономразвития (МЭР) разработало комплекс мер, которые должны обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее чем на 70% к 2030 г. по сравнению с показателем 2020 г. (эта задача является одной из национальных целей). «Для обеспечения роста показателя к 2030 г. в соответствии с целевым уровнем потребуется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 12,6 трлн руб. (в ценах 2019 г.)», – подсчитали в МЭРе.

Для этого эксперты министерства предлагают создать дополнительные возможности для привлечения частного капитала при реализации новых инвестиционных проектов. Во-первых, сократить срок владения ценными бумагами для получения права на инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ с 3 лет до 1 года и снять ограничение на размер взносов (действующий лимит – 1 млн руб. в год).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных