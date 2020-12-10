Хороших стимулов всегда мало

Минэкономразвития (МЭР) разработало комплекс мер, которые должны обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее чем на 70% к 2030 г. по сравнению с показателем 2020 г. (эта задача является одной из национальных целей). «Для обеспечения роста показателя к 2030 г. в соответствии с целевым уровнем потребуется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 12,6 трлн руб. (в ценах 2019 г.)», – подсчитали в МЭРе.