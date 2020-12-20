К концу года экономика оживилась

При этом данные есть лишь о некоторых компаниях, и включение или невключение в выборку одного участника меняет картину до неузнаваемости», – объясняет экономист. С Солнцевым соглашается и главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «Показатель просроченной задолженности очень маленький – 10,3 млрд руб. В масштабах экономики это не важно», – подчеркивает он. Однако руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что ухудшение финансового положения сектора на фоне пандемии действительно имеет место и ведет к росту просроченных обязательств. «Региональные мелкие участники рынка находятся в худшем положении, – отмечает он. – Продолжается концентрация капитала – прежде всего в Москве. Крупные финансовые компании национального масштаба начинают доминировать на всех, в том числе региональных, рынках, проникая во все ключевые сегменты».