Регионам облегчат финансовое бремя

Новые поправки в Бюджетный кодекс уже второй пакет изменений, направленных на помощь регионам в период кризиса. «В апреле несколько новаций были связаны фактически с созданием антикризисных инструментов бюджетного реагирования, однако их оказалось недостаточно», – поясняет руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.