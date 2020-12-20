Регионам облегчат финансовое бремя

Регионам облегчат финансовое бремяПравительство внесло в Бюджетный кодекс ряд поправок, предусматривающих послабления по исполнению региональных бюджетов
Новые поправки в Бюджетный кодекс уже второй пакет изменений, направленных на помощь регионам в период кризиса. «В апреле несколько новаций были связаны фактически с созданием антикризисных инструментов бюджетного реагирования, однако их оказалось недостаточно», – поясняет руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.
Большая часть поправок направлена на смягчение условия получения и возврата бюджетных кредитов для субъектов РФ. В частности, новыми поправками устанавливается ставка по бюджетным кредитам в размере 0,1%. Ранее регионы часто были вынуждены занимать средства на рынке по коммерческим ставкам.
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