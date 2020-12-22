45 российских предприятий могут не дождаться поставок из США

45 российских предприятий могут не дождаться поставок из СШАИх представители говорят, что санкций не боятся
Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США (BIS) опубликовало список из 45 российских и 58 китайских предприятий, которые признаются «конечными военными пользователями» американской продукции. Экспорт из США в адрес этих предприятий будет существенно ограничен: для продажи им товаров американские поставщики должны получать лицензии.
В российскую часть списка вошли, в частности, оба основных авиапроизводителя – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и ПАО «Иркут» (последнее упомянуто трижды – по трем исторически использованным наименованиям). Кроме них под санкции попали производитель титана (и один из основных его поставщиков для Boeing) «ВСМПО-Ависма», «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Специальный летный отряд «Россия» (правительственный авиаотряд), структуры «Росатома», «Рособоронэкспорт», РКЦ «Прогресс» и множество других предприятий и научных центров оборонной, атомной и космической промышленности. Такой ограничительный механизм используется впервые, говорится в сообщении минторга США.
По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, американское законодательство подразумевает, что экспорт определенных наименований товаров компаниям, которые находятся в соответствующем списке минторга США, запрещен. Чтобы продажа таких товаров оказалась возможной, поставщик должен обратиться за лицензией – такой порядок уже давно практикуется американскими контрагентами при взаимодействии с российскими компаниями. Сроки выдачи лицензий зависят от многих факторов, в том числе от оперативности регулятора, подчеркивает эксперт.
Так что ожидать, что американские компании просто массово получат лицензии и продолжат поставки, нельзя. «Прогнозировать невозможно. В каждом конкретном случае будет свое решение. Там, где есть выгода для американского бизнеса, – «с «ВСМПО-Ависмой», например, где вообще есть американский капитал, – и в тех случаях, когда это не будет вредить американцам, выдача лицензии возможна. Но если речь идет о конкретных военных проектах, они вряд ли будут выдаваться», – полагает Тимофеев.
Российские предприятия, попавшие в список BIS, пока воспринимают возможные проблемы с видимым спокойствием. В частности, в ОАК «Ведомостям» заявили, что никаких уведомлений о прекращении или ограничении сотрудничества от зарубежных партнеров не получали.
«Реализация наших авиационных программ продолжается. В частности, это касается развития гражданских продуктов с использованием отечественных систем нового поколения и работы над созданием Sukhoi SuperJet New («импортозамещенная» версия самолета Sukhoi SuperJet. – «Ведомости»)», – сказал представитель корпорации. Он также отметил, что «в военной части ОАК давно не использует иностранные комплектующие», и напомнил, что недавно свой первый полет совершил новый среднемагистральный самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, а также региональный Ил-114-300, состоящий «полностью из отечественных комплектующих».
В то же время стоит отметить, что в широкофюзеляжном авиалайнере СR929, который ОАК начала разрабатывать совместно с китайским гражданским авиапроизводителем COMAC (его в санкционном списке нет), планируется использовать существенное количество американских комплектующих, и, как считает один из менеджеров ОАК, проект потребует серьезных изменений, если США «захотят его придушить».
В «ВСМПО-Ависме» напоминают, что об изменениях в американском законодательстве, в соответствии с которыми в случае использования американских технологий требуется согласие властей США, было известно давно, они вступили в силу ранее в 2020 г. Представитель компании говорит, что в производстве титана в «ВСМПО-Ависме» применяются только российские технологии и преимущественно собственные разработки, «поэтому нет необходимости что-либо согласовывать» и ограничения не повлияют на производственный процесс.
В «Росатоме» включение подведомственных ему структур в список BIS не комментируют. При этом главный редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров обращает внимание на то, что сам «Росатом» в него не попал. А подведомственные госкорпорации Научно-исследовательский технологический институт им А. П. Александрова и Всероссийский НИИ автоматики им Н. Л. Духова, по его словам, не закупают за рубежом никаких товаров, поэтому введение против них подобных ограничений бессмысленно. Менеджер одного из предприятий, входящих в «Ростех», в свою очередь, говорит, что практически все предприятия оборонной промышленности и раньше были под различными санкциями, так что новый список мало что меняет.
Однако, несмотря на эти нарочито спокойные заявления, без последствий для российских компаний, очевидно, не обойдется. В частности, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин говорит, что, хотя, например, в ракете «Союз», производитель которой самарский РКЦ «Прогресс» также попал в список, нет американских комплектующих, лицензии надо будет получать всем, кто захочет запустить с помощью «Союза» спутник с американскими комплектующими. Это, по словам Ионина, может лишить Россию последних коммерческих контрактов от компании OneWeb, а также дополнительно помочь SpaceX Илона Маска. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после публикации списка написал в своем Facebook: «Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это недоразумение».