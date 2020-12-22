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45 российских предприятий могут не дождаться поставок из США

Их представители говорят, что санкций не боятся
Алексей Никольский Глеб Мишутин Александр Волобуев
Без специальных разрешений продажа американских комплектующих 45 российским предприятиям будет невозможна /Marko Djurica / Reuters

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США (BIS) опубликовало список из 45 российских и 58 китайских предприятий, которые признаются «конечными военными пользователями» американской продукции. Экспорт из США в адрес этих предприятий будет существенно ограничен: для продажи им товаров американские поставщики должны получать лицензии.

В российскую часть списка вошли, в частности, оба основных авиапроизводителя – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и ПАО «Иркут» (последнее упомянуто трижды – по трем исторически использованным наименованиям). Кроме них под санкции попали производитель титана (и один из основных его поставщиков для Boeing) «ВСМПО-Ависма», «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Специальный летный отряд «Россия» (правительственный авиаотряд), структуры «Росатома», «Рособоронэкспорт», РКЦ «Прогресс» и множество других предприятий и научных центров оборонной, атомной и космической промышленности. Такой ограничительный механизм используется впервые, говорится в сообщении минторга США.

По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, американское законодательство подразумевает, что экспорт определенных наименований товаров компаниям, которые находятся в соответствующем списке минторга США, запрещен. Чтобы продажа таких товаров оказалась возможной, поставщик должен обратиться за лицензией – такой порядок уже давно практикуется американскими контрагентами при взаимодействии с российскими компаниями. Сроки выдачи лицензий зависят от многих факторов, в том числе от оперативности регулятора, подчеркивает эксперт.

Так что ожидать, что американские компании просто массово получат лицензии и продолжат поставки, нельзя. «Прогнозировать невозможно. В каждом конкретном случае будет свое решение. Там, где есть выгода для американского бизнеса, – «с «ВСМПО-Ависмой», например, где вообще есть американский капитал, – и в тех случаях, когда это не будет вредить американцам, выдача лицензии возможна. Но если речь идет о конкретных военных проектах, они вряд ли будут выдаваться», – полагает Тимофеев.

Российские предприятия, попавшие в список BIS, пока воспринимают возможные проблемы с видимым спокойствием. В частности, в ОАК «Ведомостям» заявили, что никаких уведомлений о прекращении или ограничении сотрудничества от зарубежных партнеров не получали.

«Реализация наших авиационных программ продолжается. В частности, это касается развития гражданских продуктов с использованием отечественных систем нового поколения и работы над созданием Sukhoi SuperJet New («импортозамещенная» версия самолета Sukhoi SuperJet. – «Ведомости»)», – сказал представитель корпорации. Он также отметил, что «в военной части ОАК давно не использует иностранные комплектующие», и напомнил, что недавно свой первый полет совершил новый среднемагистральный самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, а также региональный Ил-114-300, состоящий «полностью из отечественных комплектующих».

В то же время стоит отметить, что в широкофюзеляжном авиалайнере СR929, который ОАК начала разрабатывать совместно с китайским гражданским авиапроизводителем COMAC (его в санкционном списке нет), планируется использовать существенное количество американских комплектующих, и, как считает один из менеджеров ОАК, проект потребует серьезных изменений, если США «захотят его придушить».

В «ВСМПО-Ависме» напоминают, что об изменениях в американском законодательстве, в соответствии с которыми в случае использования американских технологий требуется согласие властей США, было известно давно, они вступили в силу ранее в 2020 г. Представитель компании говорит, что в производстве титана в «ВСМПО-Ависме» применяются только российские технологии и преимущественно собственные разработки, «поэтому нет необходимости что-либо согласовывать» и ограничения не повлияют на производственный процесс.

В «Росатоме» включение подведомственных ему структур в список BIS не комментируют. При этом главный редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров обращает внимание на то, что сам «Росатом» в него не попал. А подведомственные госкорпорации Научно-исследовательский технологический институт им А. П. Александрова и Всероссийский НИИ автоматики им Н. Л. Духова, по его словам, не закупают за рубежом никаких товаров, поэтому введение против них подобных ограничений бессмысленно. Менеджер одного из предприятий, входящих в «Ростех», в свою очередь, говорит, что практически все предприятия оборонной промышленности и раньше были под различными санкциями, так что новый список мало что меняет.

Однако, несмотря на эти нарочито спокойные заявления, без последствий для российских компаний, очевидно, не обойдется. В частности, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин говорит, что, хотя, например, в ракете «Союз», производитель которой самарский РКЦ «Прогресс» также попал в список, нет американских комплектующих, лицензии надо будет получать всем, кто захочет запустить с помощью «Союза» спутник с американскими комплектующими. Это, по словам Ионина, может лишить Россию последних коммерческих контрактов от компании OneWeb, а также дополнительно помочь SpaceX Илона Маска. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после публикации списка написал в своем Facebook: «Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это недоразумение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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