45 российских предприятий могут не дождаться поставок из США

В «Росатоме» включение подведомственных ему структур в список BIS не комментируют. При этом главный редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров обращает внимание на то, что сам «Росатом» в него не попал. А подведомственные госкорпорации Научно-исследовательский технологический институт им А. П. Александрова и Всероссийский НИИ автоматики им Н. Л. Духова, по его словам, не закупают за рубежом никаких товаров, поэтому введение против них подобных ограничений бессмысленно. Менеджер одного из предприятий, входящих в «Ростех», в свою очередь, говорит, что практически все предприятия оборонной промышленности и раньше были под различными санкциями, так что новый список мало что меняет.