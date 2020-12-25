В банковской системе обнаружился дефицит ликвидности

В банковской системе обнаружился дефицит ликвидностиЕсли вкладчики бросятся массово снимать деньги со счетов, налички на всех может не хватить
Во второй половине декабря в российском банковском секторе впервые с августа 2017 г. образовался структурный дефицит ликвидности, сообщили специалисты Центра развития НИУ ВШЭ в очередном выпуске «Ежедневного экономического стресс-индекса». Статистика Банка России показывает, что начиная с 17 декабря ежедневный дефицит ликвидности у банков составляет 70–80 млрд руб.
До этого в течение месяца сохранялся устойчивый профицит в размере нескольких сотен миллиардов рублей. В отдельные дни он доходил до 1–2 трлн руб. «В случае продолжения действующей с начала пандемии тенденции к сокращению структурного профицита, перешедшей теперь в образование дефицита, ситуация в финансовом секторе может стать более напряженной. Это потребует от Банка России более интенсивных компенсирующих мер», – подчеркивают экономисты ВШЭ в своем докладе.
«Возникновение структурного дефицита ликвидности банковского сектора – это следствие пандемии, увеличивающегося дефицита бюджета и разворота по исполнению бюджетного правила, – считает главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. – Грубо говоря, это стало следствием снижения до минимума излишков денег, которые банки до кризисной ситуации в экономике размещали на депозитах и корсчетах ЦБ. Теперь объем этих средств меньше, чем объем общего размера займов у регулятора: банки стали больше денег брать у ЦБ для своих операций, а средств на депозитах в ЦБ у них стало меньше. До этого момента российская банковская система с 2017 г. функционировала только в состоянии профицита ликвидности».