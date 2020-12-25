В банковской системе обнаружился дефицит ликвидности

«Возникновение структурного дефицита ликвидности банковского сектора – это следствие пандемии, увеличивающегося дефицита бюджета и разворота по исполнению бюджетного правила, – считает главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. – Грубо говоря, это стало следствием снижения до минимума излишков денег, которые банки до кризисной ситуации в экономике размещали на депозитах и корсчетах ЦБ. Теперь объем этих средств меньше, чем объем общего размера займов у регулятора: банки стали больше денег брать у ЦБ для своих операций, а средств на депозитах в ЦБ у них стало меньше. До этого момента российская банковская система с 2017 г. функционировала только в состоянии профицита ликвидности».