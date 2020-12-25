Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

В банковской системе обнаружился дефицит ликвидности

Если вкладчики бросятся массово снимать деньги со счетов, налички на всех может не хватить
Екатерина Шохина
В декабре банки стали занимать у ЦБ больше денег, чем имеют там на депозитах /Андрей Гордеев / Ведомости

Во второй половине декабря в российском банковском секторе впервые с августа 2017 г. образовался структурный дефицит ликвидности, сообщили специалисты Центра развития НИУ ВШЭ в очередном выпуске «Ежедневного экономического стресс-индекса». Статистика Банка России показывает, что начиная с 17 декабря ежедневный дефицит ликвидности у банков составляет 70–80 млрд руб.

До этого в течение месяца сохранялся устойчивый профицит в размере нескольких сотен миллиардов рублей. В отдельные дни он доходил до 1–2 трлн руб. «В случае продолжения действующей с начала пандемии тенденции к сокращению структурного профицита, перешедшей теперь в образование дефицита, ситуация в финансовом секторе может стать более напряженной. Это потребует от Банка России более интенсивных компенсирующих мер», – подчеркивают экономисты ВШЭ в своем докладе.

«Возникновение структурного дефицита ликвидности банковского сектора – это следствие пандемии, увеличивающегося дефицита бюджета и разворота по исполнению бюджетного правила, – считает главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. – Грубо говоря, это стало следствием снижения до минимума излишков денег, которые банки до кризисной ситуации в экономике размещали на депозитах и корсчетах ЦБ. Теперь объем этих средств меньше, чем объем общего размера займов у регулятора: банки стали больше денег брать у ЦБ для своих операций, а средств на депозитах в ЦБ у них стало меньше. До этого момента российская банковская система с 2017 г. функционировала только в состоянии профицита ликвидности».

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных