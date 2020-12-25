Цели по росту доходов и снижению бедности выглядят недостижимыми

Экспертные оценки показывают, что 1% экономического роста в среднем сопровождается ростом реальных доходов населения на 1,6–1,7% и снижением бедности на величину от 0,2 до 0,35 п. п. Но даже при самом оптимистичном влиянии роста на снижение бедности ее уровень к 2024 г. составит не менее 9,75%, указывают аудиторы СП. «Скачок уровня бедности в текущем году и постепенное его снижение в последующие годы приведет к тому, что не покрытая экономическим ростом потребность в снижении уровня бедности для достижения целевых значений составит, по разным сценариям, от 3,15 до 4,73 п. п., – говорится в отчете. – Это означает, что при прогнозируемых темпах экономического роста необходима реализация дополнительных мер государственной политики, обладающих прямым влиянием на получение итоговых эффектов по снижению уровня бедности и росту доходов».