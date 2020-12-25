Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Цели по росту доходов и снижению бедности выглядят недостижимыми

Ни в одном из сценариев их не удастся выполнить в назначенные сроки, утверждает СП
Александра Кошкина
20% малоимущих россиян не получили полагающихся им пособий на детей, выяснила Счетная палата /Максим Стулов / Ведомости

Государственная политика по обеспечению роста реальных доходов россиян и снижению бедности не способна обеспечить достижение поставленных президентом целей. К такому выводу пришла Счетная палата (СП), проанализировав «итоговые эффекты» работы правительства по этому направлению. По подсчетам СП, ни в одном из сценариев не удастся достичь цели по сокращению бедности к 2024 г. только благодаря экономическому росту.

Экспертные оценки показывают, что 1% экономического роста в среднем сопровождается ростом реальных доходов населения на 1,6–1,7% и снижением бедности на величину от 0,2 до 0,35 п. п. Но даже при самом оптимистичном влиянии роста на снижение бедности ее уровень к 2024 г. составит не менее 9,75%, указывают аудиторы СП. «Скачок уровня бедности в текущем году и постепенное его снижение в последующие годы приведет к тому, что не покрытая экономическим ростом потребность в снижении уровня бедности для достижения целевых значений составит, по разным сценариям, от 3,15 до 4,73 п. п., – говорится в отчете. – Это означает, что при прогнозируемых темпах экономического роста необходима реализация дополнительных мер государственной политики, обладающих прямым влиянием на получение итоговых эффектов по снижению уровня бедности и росту доходов».

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных