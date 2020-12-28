Невидимые финансы, QR-коды и криптовалюта

Невидимые финансы, QR-коды и криптовалютаЭксперты обозначили главные тренды финтеха на 2021 год
Международная инвестиционная компания Digital Horizon представила прогноз развития финтех-рынка в России и Европе. Первый предсказанный экспертами тренд – динамичное развитие банкинга вне банковских приложений.
Речь идет о распространении инструментов embedded finance (встроенные или невидимые финансы), которые позволяют интегрировать платежи, дебетовые карты, кредиты, страховки и даже инвестиционные инструменты практически в любые нефинансовые продукты.
Примером может служить запущенный «Сбером» онлайн-сервис «Бизнес-покупки в кредит», с помощью которого можно приобретать товары в кредит напрямую на сайтах поставщиков. А онлайн-ритейлер Wildberries покупает небольшой банк «Стандарт-кредит», на базе которого планирует реализовывать карточные программы лояльности и вести расчеты с поставщиками.
Руководитель аналитического отдела ассоциации «Финтех» Никита Ломов отметил, что для реализации невидимых финансов не существует технических ограничений, а следовательно, «потенциал для развития этого направления колоссален».
Гендиректор акселератора «Финтех лаб» Антон Арнаутов хотя и сомневается, что в 2021 г. в этой области произойдет какой-то заметный скачок, но признает, что «ускоряется эрозия банковского сектора». «Физическая банковская карта, монополией на которую располагали банки, уходит в прошлое, – объясняет он. – Зато получили повсеместное распространение мобильные приложения брендов, торговых сетей, маркетплейсов. А там уже довольно сложно разобрать, где платеж, где депозит, где условная форма кредита».