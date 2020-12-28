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Невидимые финансы, QR-коды и криптовалюта

Эксперты обозначили главные тренды финтеха на 2021 год
Михаил Сидоров
Евгений Разумный / Ведомости

Международная инвестиционная компания Digital Horizon представила прогноз развития финтех-рынка в России и Европе. Первый предсказанный экспертами тренд – динамичное развитие банкинга вне банковских приложений.

Речь идет о распространении инструментов embedded finance (встроенные или невидимые финансы), которые позволяют интегрировать платежи, дебетовые карты, кредиты, страховки и даже инвестиционные инструменты практически в любые нефинансовые продукты.

Примером может служить запущенный «Сбером» онлайн-сервис «Бизнес-покупки в кредит», с помощью которого можно приобретать товары в кредит напрямую на сайтах поставщиков. А онлайн-ритейлер Wildberries покупает небольшой банк «Стандарт-кредит», на базе которого планирует реализовывать карточные программы лояльности и вести расчеты с поставщиками.

Руководитель аналитического отдела ассоциации «Финтех» Никита Ломов отметил, что для реализации невидимых финансов не существует технических ограничений, а следовательно, «потенциал для развития этого направления колоссален».

Гендиректор акселератора «Финтех лаб» Антон Арнаутов хотя и сомневается, что в 2021 г. в этой области произойдет какой-то заметный скачок, но признает, что «ускоряется эрозия банковского сектора». «Физическая банковская карта, монополией на которую располагали банки, уходит в прошлое, – объясняет он. – Зато получили повсеместное распространение мобильные приложения брендов, торговых сетей, маркетплейсов. А там уже довольно сложно разобрать, где платеж, где депозит, где условная форма кредита».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных