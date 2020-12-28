Невидимые финансы, QR-коды и криптовалюта

Гендиректор акселератора «Финтех лаб» Антон Арнаутов хотя и сомневается, что в 2021 г. в этой области произойдет какой-то заметный скачок, но признает, что «ускоряется эрозия банковского сектора». «Физическая банковская карта, монополией на которую располагали банки, уходит в прошлое, – объясняет он. – Зато получили повсеместное распространение мобильные приложения брендов, торговых сетей, маркетплейсов. А там уже довольно сложно разобрать, где платеж, где депозит, где условная форма кредита».